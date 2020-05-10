6 أشياء يجب عدم مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعى.. بيانات الموقع أبرزها

تساعدك مواقع التواصل الاجتماعى، مثل فيس بوك وتويتر وإنستجرام، فى الوصول إلى آخر أخبار الأصدقاء والعائلة، والبقاء على اطلاع بما يحدث فى العالم، وأيضًا مشاركة تفاصيل حياتك مع الآخرين.

وهناك قلق واضح بشأن ما تفعله هذه المواقع بالبيانات التى نشاركها عبرها، حيث إننا نُساهم فى تقديم الكثير من المعلومات بطريقة غير مباشرة تستغلها هذه المواقع فى توجيه الإعلانات المستهدفة التى تراها فى صفحتك الرئيسية، إليك 6 أشياء يجب عليك عدم مشاركتها فى مواقع التواصل الاجتماعي:

بيانات الموقع:

بالإضافة إلى هاتفك الذكى الذى يتتبع إحداثيات نظام تحديد المواقع العالمى (GPS)، فإن المتصفح أيضا يمكنه الحصول على بيانات الموقع بناءً على عنوان IP الخاص بك، أو حسابات تسجيل الدخول، حيث يمكن تحديد موقعك الجغرافى لوضع وسم فى منشوراتك يوضح موقعك الحالي.

لذا قبل النشر على أى شبكة تواصل اجتماعى تأكد إذا كانت تسحب بيانات موقعك تلقائيًا، وقم بإيقاف ذلك قبل النشر، حيث لا يوجد سبب لمشاركة موقعك فى كل منشور.

بالإضافة إلى أن الصور التى تُشاركها على مواقع التواصل الاجتماعى أيضًا تحتوى على بيانات وصفية تُظهر الموقع الدقيق لالتقاط الصورة مما يعرض خصوصيتك للخطر.

خطط السفر:

قد تكون مشاركة تفاصيل رحلتك القادمة مثل عطلة نهاية الأسبوع مع العائلة بمثابة دعوة صريحة للصوص لسرقة منزلك، حيث إنك لا تعرف أبدًا من يمكنه رؤية هذه المعلومات واستخدامها بطريقة غير سليمة، وللحفاظ على أمنك لا تشارك أى تفاصيل أو صور عن رحلتك إلا بعد عودتك منها.

الشكاوى والمشاكل الشخصية:

مواقع التواصل الاجتماعى بالتأكيد ليست المكان المناسب للتعبير عن مشاكلك الشخصية، لذا إذا كنت ترغب فى تقديم شكوى بشأن مديرك أو زملائك فى العمل أو أقاربك، لا تستخدم هذه المواقع إطلاقًا، حيث لا يمكنك التأكد من كل شخص يرى هذه المشاركات.

المشتريات الجديدة باهظة الثمن:

يُحب العديد من الأشخاص نشر صور ألعابهم أو مشترياتهم الجديدة فى مواقع التواصل الاجتماعى، مثل هاتف جديد، أو حاسوب محمول، أو سيارة أو تلفزيون أو أى شيء آخر.

ولكن من الممكن أن يساهم نشر مثل هذه المنشورات فى مشكلة شخصية لك فى حالة عدم حصولك على عدد الإعجابات المتوقع او تلقى الانتقادات المُسيئة مما يجعلك تشعر بالاستياء.

المشاركات والمسابقات التى تشاركها:

تُعد الشبكات الاجتماعية أماكن مهمة ورئيسية للشركات لتنظيم المسابقات وتقديم الهدايا للمشاركين، ويرجع ذلك أساسًا إلى سهولة النقر على زر مشاركة وعدم التفكير فى الأمر مرتين.

وفى حين أن هناك الكثير من المسابقات القانونية والشرعية التى يمكنك أن تجدها أثناء التصفح إلا أنه يجب عليك التفكير بعناية قبل مشاركتها فى أى وقت، حيث تظهر هذه المشاركات بصورة مستمرة فى حساب من يتابعونك وقد تكون مصدر إزعاج لهم مما يؤدى إلى إلغاء متابعتك.

أى شيء لا تريد أن يراه الجميع:

إذا كانت هناك قاعدة واحدة يجب أن تتبعها عند استخدام مواقع التواصل الاجتماعى هو لا تنشر أبدًا أى شيء لا تريد أن يراه العالم كله.

بمجرد نشر شيء ما على الإنترنت، يكون من المستحيل إزالته تمامًا، حتى إذا قمت بتحديد إمكانية رؤية المحتوى الخاص بك لأصدقائك فقط، فلا توجد طريقة لمعرفة من الذى شاهد بالفعل منشوراتك وصورك أو حفظها أو شاركها مع شخص آخر.

ربما تنشر شيئًا شخصيًا اليوم ولكنك قد تندم عليه بعد عامين، بالطبع يمكنك حذفه من حسابك، ولكن لن يمكنك محوه تمامًا من الإنترنت، وبالتالى تجنب عدم نشر أو مشاركة أى شيء لا تريد أن يراه الجميع. بالإضافة لذلك لا يجب عليك أبدًا مشاركة عنوانك أو رقم هاتفك فى هذه المواقع