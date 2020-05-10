فيس بوك يطرح تصميم موقعه الجديد لجميع المستخدمين.. الوضع المظلم أبرز المزايا

بدأت شركة فيس بوك طرح تصميم المنصة الجديد لنسخة الويب لجميع مستخدميه، فيما أعلنت الشركة أنها تعتزم استكمال الطرح خلال "الأسابيع القليلة المقبلة"، ومن الآن فصاعدًا، سيكون تصميم فيس بوك الجديد هو الإعداد الافتراضي لكل من يستخدم منصة الوسائط الاجتماعية على أجهزة كمبيوتر سطح المكتب، حيث كان التصميم متوفر مارس الماضي لعينة من المستخدمين عبر خيار يتيح التحويل للتصميم الجديد عن طريق الإعدادات.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقد جاء في مدونة المنصة أن التصميم يمثل تجربة الويب الجديدة لكافة المستخدمين عالمياً مع تركيزها على ميزات مثل سرعة التنقل وسهولة الوصول فيه لكافة الخيارات مع توفر الوضع المظلم الذي يعد ميزة مهمة للمستخدمين بما يقدمه من راحة للعينين.

ويهتم التصميم الجديد بالتركيز على تجربة المستخدم في النقاط الأكثر استخداماً وبالاعتماد على واجهة بسيطة دون تعقيدات في عرض الأقسام المختلفة؛ كما سبق ووضحت الشركة في مؤتمر المطورين F8 عام 2019 أثناء كشفتها عنه حينها، وفي بداية العام، قامت بعد ذلك بطرح إعادة التصميم إلى "نسبة صغيرة" من المستخدمين، واعتبارًا من الشهر الماضي، كان لدى "غالبية الأشخاص على فيس بوك" خيار تمكين الواجهة الجديدة.

ومثل معظم عمليات إعادة التصميم، يمكن أن تكون واجهة سطح المكتب الجديدة في فيس بوك غريبة في البداية، خاصة إذا كان لديك شاشة عالية الدقة، حيث إن الشيء الرئيسي الذي يجب ملاحظته هو أن فيس بوك قام بتبسيط التنقل بشكل كبير، مع شريط علوي يوفر سهولة الوصول إلى الصفحة الرئيسية للموقع، والساعات، والسوق، والمجموعات، وصفحات الألعاب.

كما قام فيس بوك بتعديل عنصر التصميم بحيث يمكن بسهولة تفعيل الوضع المظلم في موقع الويب، كما يمكنك تمكين الميزة من خلال مفتاح تبديل موجود في قائمة الإعدادات المنسدلة، كما يدعي فيس بوك أن الصفحة الرئيسية سيتم تحميلها بشكل أسرع وستكون عمليات الانتقال بين الصفحات أكثر سلاسة.