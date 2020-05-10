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أفيال تايلاند.. سلوك لم يحدث منذ 20 عاما بسبب كورونا

10 آيار / مايو 2020 04:26

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اضطرت عشرات الأفيال في تايلاند إلى السفر لمسافات بعيدة من أجل العودة إلى وطنها الأم، بعد أن شهدت البلاد انخفاضا في عدد السياح الذين كانوا يوفرون لها الطعام، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ووفق ما ذكر موقع "إنترناشيونال بيزنس تايمز"، فإن أكثر من 100 فيل بدأت رحلة العودة إلى موطنها الأصلي، حيث ستقطع مسافة تقدر بـ160 كيلومترا، بعدما أوشك طعامها على النفاد، في رحلة لم ترصد منذ أكثر من 20 عاما.

وتسافر هذه الأفيال من شيانغ ماي إلى موطنهم في ماي تشايم، حيث يعمل المجتمع هناك على رعاية هذا الصنف من الحيوانات.

وتسبب النقص الحاد في السياح في أضرار كبيرة للمرافق التي تعتمد فقط على الزوار، الذين يجدون متعة خاصة في إطعام الحيوانات البرية مثل الأفيال.

وتأكل الفيلة ما يصل إلى 300 كيلوغرام من العشب والخضراوات في يوم واحد.

وقالت إحدى الجمعيات التي تتكلف برعاية الحيوانات في تايلاند: "لم تتح لهؤلاء الأفيال فرصة العودة إلى موطنهم لأكثر من 20 عاما. يبدو أنهم سيكونون سعداء جدا عند وصولهم إلى وطنهم الأم".

يشار إلى أن تايلاند سجلت نحو 3 آلاف إصابة بـ"كوفيد 19"، إلى جانب 56 حالة وفاة، فيما تأثر قطاع السياحة الحيوي لديها بشدة من نقص حاد في الزوار.

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