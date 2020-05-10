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أخبار » الأسرة و المجتمع

أضرار الافراط فى تناول فيتامين سى تكوين حصوات الكلى

10 آيار / مايو 2020 04:43

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فيتامين سي يعد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، فهو يعمل علي تقوية الجهاز المناعي بشكل ملحوظ، ويساهم بشكل كبير في الحد من  ظهور التجاعيد أو علامات التقدم في العمر، والحفاظ على صحة العظام، وتنشيط المخ،  كما أنه له دور كبير في الحد من الإصابة بالأمراض الفيروسية، ولكن الإسراف في تناوله له العديد من الأضرار على الصحة العامة لجسم الإنسان.

أضرار الإفراط في تناول فيتامين سي
 

وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير، وفقا لموقع "healthline"، الذي أكد أن الإسراف فيتناول فيتامين سي، له العديد من الأضرار، ومنها حدث ضيق في الجهاز الهضمي، وتكوين حصوات في الكلى.

فأوضح التقرير، أن هناك تأثيرا جانبيا للإفراط في تناول فيتامين سي، وهو حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي، ويحدث هذا في حالة تناول الحبوب الغنية بفيتامين سي، وليس تناولك للأطعمة الغنية بهذا العنصر.

وأشار التقرير، أنه في حالة إستهلاكك  لتناول أكثر من 2000 مجم من فيتامين سي، يعرضك للشعور بالغثيان، والإصابة بالإسهال، وارتجاع المريء، ولذا إذا تعرضك لمثل هذه الأعراض فعليك التقليل من نسبة الحبوب المتناوله.

وأضاف التقرير، أن الإسراف في تناول فيتامين سي، يعد من الأمور التي تتسبب في الإصابة بمشاكل في القلب، والكبد والبنكرياس، والغدة الدرقية والجهاز العصبي، وذلك نتيجة إلي زيادة نسبة الحديد في الجسم التي من أضرارها هذا الأمر.

وأكد التقرير، أن استهلاك نسبة كبيرة من فيتامين سي، يعد من الأمور التي تزيد فرص الإصابة بحصوات الكلي، يقوم  فيتامين سي الزائد من الجسم بالخروج  في صورة أكسالات ، وهو منتج فضلات جسدية أي عن طريق البول، وهنا يسهل تكوين الحصوات.

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