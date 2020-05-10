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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2497 ) الأحد 10/5/2020
أخبار فلسطينية
عباس يشكّل لجنة «إلغاء الاتفاقات» مع إسرائيل تحسباً لضم الضفة
الخارجية الفلسطينية: 72 وفاة و1340 إصابة بكورونا بالجاليات حول العالم
وفاة عضو المكتب السياسي لـ"حماس" أحمد الكرد
أبو مرزوق يدعو لمواجهة مشروع ضم المستوطنات ببرنامج وطني
معروف: نحتاج 17 مليون $ لبناء مستشفى لمواجهة كورونا
اشتية: جالياتنا بالخليج والعالم هم رئتنا التي تمدنا بالدعم المادي والمعنوي بالازمات
أخبار إسرائيلية
«هل نحن عبيد؟»... احتجاجات ضد نتنياهو ومعالجته لأزمة كورونا
صحيفة اسرائيلية: إسرائيل تبدأ اليوم بإقراض السلطة الفلسطينية مبلغ 800 مليون شيكل
صحيفة: مناقشات داخلية أوروبية لمعاقبة إسرائيل على ضم الأراضي
خلافات بشأن توزيع الوزارات الحكومية الإسرائيلية
سيلتقي رئيس الموساد بشكل منفصل.. قناة عبرية تكشف تفاصيل
اخبار دولية
«الجنائية الدولية»: التحقيق بشأن فلسطين حيادي ومستقل
بومبيو يستأنف رحلاته الخارجية بزيارة «إسرائيل»
وفيات كورونا حول العالم تتجاوز 278 ألفاً والإصابات تتخطى 4 ملايين
»مسؤول أميركي: إدارة ترامب لم تغيّر موقفها من مسألة ضم إسرائيل للمستوطنات
أخبار عربية
الأزهر يدين خطط «إسرائيل» لمصادرة أراضٍ في محيط الحرم الإبراهيمي
قرار لبناني بتسهيل عودة الفلسطينيين
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
مصر تقرر فتح معبر رفح الثلاثاء لعودة عالقين
إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية
الشرق الاوسط
عباس يشكّل لجنة «إلغاء الاتفاقات» مع إسرائيل تحسباً لضم الضفة
الشروق المصرية
الخارجية الفلسطينية: 72 وفاة و1340 إصابة بكورونا بالجاليات حول العالم
الخارجية الفلسطينية تدين هجمة الاحتلال ضد الاتحاد الأوروبي لتضامنه مع الفلسطينيين
قوات الاحتلال الإسرائيلي تشدد إجراءاتها التعسفية بحق الفلسطينيين شمال غرب القدس
الخليج
الاحتلال ومستوطنوه يعربدون في مناطق بالضفة الغربية
«الجنائية الدولية»: التحقيق بشأن فلسطين حيادي ومستقل
الاهرام المصرية
قوات الاحتلال الإسرائيلي تشدد إجراءاتها التعسفية بحق الفلسطينيين شمال غرب القدس
فلسطين: إحياء الذكرى الـ 72 للنكبة "إلكترونيا" في ظل تفشي جائحة كورونا
الغد الأردنية
قرار لبناني بتسهيل عودة الفلسطينيين
إسرائيل: 5 وفيات و63 إصابة جديدة بكورونا
الشرق القطرية
لتضامنه مع شعبها.. فلسطين تدين هجمة الاحتلال ضد الاتحاد الأوروبي
سلك الجلي لعبة أطفال مخيمات غزة في رمضان
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
إصابات بمواجهات مع الاحتلال شرق قلقيلية
مستوطنون يقطعون أشجار زيتون بقرية المغير
"الديمقراطية" للسلطة: استفيقوا من الغيبوبة
الخضري يرحب بدعوة مؤسسات نرويجية لرفع الحصار عن غزة
الاحتلال يعتقل طالبا جامعيا على حاجز عسكري جنوب نابلس
القدس المحلية
مسلحون يطلقون النار أمام بنك الاردن في قباطية
بيت مال القدس يرصد ميزانية بـ 210 آلاف دولار لدعم بعض مؤسسات القدس
الفنان زيناتي قدسية: فلسطين موجودة في كل أعمالي الفنية
الثوري": القرار العسكري الإسرائيلي حول حسابات الأسرى انتهاك للاتفاقات وسنتعامل معه كقرار حرب
إغلاق 31 محلاً تجارياً في سلفيت
تشييع جثمان عبد العزيز أبو إصبع مؤسِّس حركة النهضة بالداخل
الحياة الجديدة
مبادرة خير في مخيم الدهيشة لإنقاذ حياة شاب
عريقات: القيادة تعقد اجتماعا لها برئاسة الرئيس الخميس المقبل
القدس: الأوقاف تنفي اقتحام شاحنة لشرطة الاحتلال باحات الأقصى
الأيام
»"كورونا" يضع قطاع العمل الأهلي في مهب الريح
»"أوقاف القدس" تنفي شائعة اقتحام شاحنة لشرطة الاحتلال الأقصى
»قناة عبرية: إسرائيل تعد لحدث إستراتيجي كبير سيغير وجه المنطقة
»"ثوري" فتح: سنتعامل مع القرار العسكري الإسرائيلي حول حسابات الأسرى كقرار...
وكالة صفا
حماس في بيان نعي: الراحل الكرد "كان رجلاً بأمة"
الأحمد: كل الاتفاقات ستكون لاغية حال تنفيذ قرار الضم
سفارة فلسطين بالقاهرة: استئناف العمل بمعبر رفح لعودة العالقين لغزة
"المجاهدين": تصريحات فريدمان تعبير عن العقلية الصهيوأمريكية
"حماية المستهلك" ترفض رفع أسعار المواصلات بمحافظات الضفة
كيلة: لا إصابات جديدة بكورونا وتسجيل 39 حالة شفاء
لا إصابات جديدة بكورونا في غزة
وكالة الرأي الفلسطينية
معروف: يتم العمل على إنشاء مستشفى لحالات كورونا بغزة
وزارة الثقافة تطلق مسابقة أدبية بعنوان" شعراء ضد التطبيع"
نعيم ينفي إجراء أي لقاء صحفي مع صحيفة "المصري اليوم"
المجلس الأعلى للشباب والرياضة يطلق أول بطولة ألعاب إلكترونية للاعبي الأندية
التنمية الاجتماعية في خان يونس تقدم طروداً غذائية لعددٍ من ذوي الإعاقة
فلسطين اليوم
موعد استئناف تسجيل الطلاب الجدد في مدارس "الأونروا" بغزة
ضابط "اسرائيلي": حماس أعدت قائمة بأسماء الاسرى لصفقة تبادل على مرحلتين
الطب الوقائي يحذر من موجة جديدة من فايروس كورونا
ضابط بجيش الاحتلال: المقاومة بغزة تفاجئنا في كل مرة
مديرية شرق غزة تصدر تنويها حول تسجيل الطلبة الجدد بمدارس الحكومة
حقيقة تفعيل رابط فحص 500 شيكل من وقفة عز!!؟
الصحة تعلن عن شفاء 39 حالة من فيروس كورونا في الضفة المحتلة
سما نيوز
وزيرة الصحة: ثلاثة إجراءات يجب على المواطنين التعايش معها للتعافي من كورونا
وفاتان جديدتان و18 إصابة في إسرائيل خلال 24 ساعة
لجان المقاومة تنعي القيادي احمد الكرد
اصابة شاب باطلاق نار خلال شجار في مخيم شعفاط
الشرطة والاجهزة الأمنية تغلق عشرات المحال التجارية في سلفيت
تجهيز غرفة خاصة بجهازٍ لحرق النفايات الطبية في مكب نفايات قلقيلية
موظفو جمعية رجال الأعمال يتبرعون بيومي عمل دعماً لصندوق "وقفة عز"
عرب 48
غزة: جائحة كورونا لم تخرس المسحراتي.. الطبول لا تزال تقرع
وكالة وفا
إغلاق الفعاليات الفلسطينية بالقدس المحتلة بعد اعتراف..
كيلة: انحسار "كورونا" يتطلب التعايش مع مستلز..
الأحمد: الرئيس طلب تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الرد على..
خريشة: بيان رئاسي لمجلس حقوق الانسان يتناول انتهاكات..
حدث في مثل هذا اليوم
- 10 أيار (مايو)
- 2005م حصار كنسية المهد في بيت لحم ينتهي بترحيل 13 مبعداً إلى قبرص و26 آخرين إلى غزة بعد حصار دام 38 يوماً في الكنسية من تاريخ 2/4/2002م حاصرت خلاله قوات الجيش الإسرائيلي أكثر من 400 مدني وبعض المقاتلين الفلسطينيين الذين كانوا يدافعون عن المدينة في الاجتياح.
- 1994م دخلت إلى قطاع غزة أول مجموعة من القوات الفلسطينية البالغ عددها (150) رجلاً فلسطينيا بقيادة اللواء نصر يوسف، وهذه هي المرة الأولى التي تطأ فيها قوات نظامية فلسطينية الأراضي الفلسطينية، كان أفرادها يرتدون الزي العسكري الأخضر الزيتوني لجيش التحرير الفلسطيني.
- 1994م إصابة ثلاثة مستوطنين يهود بجراح أثناء كمين مسلح نصب لهم في مدينة رام الله.
- 1993م إسرائيل تقدم مساعدات اقتصادية لأثيوبيا مقابل الحصول على دعم الأخيرة السياسي.
- 1982م إسرائيل تعلن حالة التأهب في صفوف قواتها للرد على المقاومة الفلسطينية في جنوب لبنان.
- 1948م عصابات الهاغانا اليهودية تحتل مدينة صفد الفلسطينية.
- 1935م تأسيس حزب مؤتمر الشباب وهو امتداد لمؤتمر الشباب الذي عقد في الحولة برئاسة يعقوب الغصين (أحد أغنياء فلسطين ومن كبار ملاكي البيارات في وادي حنين) في 5/9/1932ممن أجل تأسيس شركة لإنقاذ الأراضي، وخاصة أراضي الحولة من الوقوع في أيدي اليهود.
- 1799م نابليون بونابرت (1769 - 1821) ينسحب من مدينة عكا على ساحل فلسطين بعد تخليه عن حلمه في استعمار الشرق العربي.
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