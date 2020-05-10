الشرطة النسائية في الوسطى تنفذ 146 مهمة خلال إبريل

الوسطى- الرأي

نفذَّت الشرطة النسائية التابعة للشرطة الفلسطينية في المحافظة الوسطى "146" مهمةً خلال شهر إبريل الماضي.

وأفادت الشرطة النسائية بالوسطى أنها استقبلت "35" شكوى وأخذت إفادات وتعاملت مع "5" قضايا سرقة ومهمة اخلاء واحدة وتحويل قضية للنيابة العامة.

كما ساهمت في حل "31" قضية بشكل ودي و "2" قضية ضم حضانة ومشاهدة ومهمة واحدة لإحضار مشروحات لمواطنات و "14" مهمة تفتيش ومهمتي ابتزاز الكتروني.

وبيّنت الشرطة النسائية أنها شاركت في مهمة واحدة لترحيل سجينات، وتنفيذ "4" أوامر حبس، و"10" فعاليات وأنشطة متنوعة و"24" مهمة تأمين متنوعة.