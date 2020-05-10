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شرطة غزة تنهي خلافاً مالياً بقيمة 350 ألف دينار

10 آيار / مايو 2020 08:54

شرطة غزة تنهي خلافاً مالياً بقيمة 350 ألف دينار
شرطة غزة تنهي خلافاً مالياً بقيمة 350 ألف دينار

غزة- الرأي

أنهت العلاقات العامة بمحافظة غزة - مركز شرطة الشجاعية - خلافاً مالياً بقيمة 350 ألف دينار، لقضية محولة من النيابة لمكتب العلاقات العامة بمركز الشجاعية، بين كل من المواطن (م. أ) والمواطن (ن –ع).

وأوضح رئيس قسم العلاقات العامة في مركز شرطة الشجاعية المقدم ماجد الشرفا، أنه وبناءً على القضية المحولة لدينا تم إحضار طرفي الخلاف إلى مكتب العلاقات العامة في المركز والاستماع لهما ومعرفة سبب الخلاف.

وبين الشرفا أن سبب الخلاف هو قيام الطرفين بالاتفاق على مخالصة مالية بينهما يقوم الطرف الأول بدفع المبلغ المستحق عليه وقدرة"350" ألف دينار أردني"، للطرف الثاني.

وأشار إلى أن العلاقات العامة حلت الخلاف نهائيا، بعد تنازل الطرفين عن جميع القضايا النيابية بينهما، ورفع الملف للنيابة لحفظه.

ولفت  إلى أن الطرفين وقعا على سند اتفاق ومخالصة نهائياً حُرر بموافقتهما، وأُغلقت القضية بشكل نهائي.

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