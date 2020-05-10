الأوقاف تطلق مسابقة رمضانية إلكترونية لتعزيز القيم بعنوان "حياتنا قيم"

غزة-الرأي

أطلقت وزارة الأوقاف والشئون الدينية بغزة بالشراكة مع اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي، مسابقة رمضانية إلكترونية بعنوان "حياتنا قيم" من أجل تعزيز القيم ونشر ثقافتها لدى النشء.

وأوضح د. وليد عويضة مدير عام الوعظ والإرشاد بالأوقاف أن فكرة المسابقة تقوم على تعزيز جملة من القيم والأخلاق الحميدة، ومعالجة بعض السلوكيات الخاطئة، عبر إطلاع المشاركين على مواد (مرئية ومقروءة) خاصة بتعزيز القيم ومعالجة السلوك الخاطئ.

وأضاف: "كما أن المسابقة تهدف إلى غرس القيم الإسلامية في نفوس الناشئة، وإعداد جيل يعتز بقيمه ومبادئه، إلى جانب خلق جو من التنافس المحمود بين المشاركين"

وبيّن عويضة أن المسابقة لجميع الأعمار، ذكوراً وإناثاً، وستبدأ اعتبارًا من يوم الأحد 17 رمضان 1441هـ الموافق 10 مايو 2020م وتستمر حتى 29 رمضان الموافق 22 مايو 2020م.

مؤكدًا أنه سيتم منح 30 فائزًا يحصلون على علامة كاملة مبلغ 50 دولارًا لكل منهم، وفي حال كان عدد الفائزين الحاصلين على علامة كاملة أكثر من 30 شخصًا سيتم إجراء قرعة لاختيار 30 منهم.

مشيرًا إلى أن الأسئلة ستكون بطريقة (اختيار من متعدد) واجاباتها من خلال المواد المرئية والمقروءة التي سيتم تزويد المشاركين فيها.

ونوه مدير عام الوعظ أن القيم التي سيتم التركيز عليها في المسابقة هي: قيمة الصدق والتثبت، وقيمة العفو والتسامح، بالإضافة إلى قيمة التكافل والتعاون، وقيمة المسؤولية والانضباط، إلى جانب قيمة المبادرة والتطوع.

وذكر أن كافة التفاصيل المتعلقة بالمسابقة سيتم نشرها عبر موقع وزارة الأوقاف ومنصاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتعاون مع اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي.