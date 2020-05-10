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تعليم شرق خان يونس ينفذ لقاءات تدريبية لمعلمي الثانوية العامة

10 آيار / مايو 2020 10:46

تعليم شرق خان يونس ينفذ لقاءات تدريبية لمعلمي الثانوية العامة
تعليم شرق خان يونس ينفذ لقاءات تدريبية لمعلمي الثانوية العامة

خانيونس- الرأي

نفذت مديرية تعليم شرق خان يونس-قسم الإشراف التربوي- ورشة عمل لمعلمي الثانوية للصفوف الإفتراضية لطلبة الثانوية العامة “google class room” وذلك في قاعة الحاسوب بمدرسة طيبة، بحضور مدير التربية والتعليم أ. سعيد قديح، ومدير الدائرة الإدارية أ. منار أبو خاطر، ورئيس قسم الإشراف أ. ماجد الأغا، ومشرف تكنولوجيا المعلومات د. رمزي شقفة ،ومدرب الدورة أ.أحمد الجرجاوي.

وفي كلمته وجه قديح الشكر والتقدير للمشرفين التربويين والمعلمين على وقفتهم خلال فترة الطوارئ الحالية من خلال لتوصل مع الطلبة بكل الوسائل الالكترونية المتاحة، وأكد على أهمية التعليم الإلكتروني سواء في حالات الطوارئ أو الحالات الطبيعية، مشرًا إلى أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من إعداد مادة تدريبية حول التعليم الإلكتروني والشراكة العالمية في التعليم مدتها (60) ساعة تدريبية، والتي سيتم تدريب جميع المعلمين عليها على عدة مراحل مع بداية العام الدراسي القادم.

واوضح أن المرحلة الحالية سيتم إنشاء صفوف افتراضية مركزية “google class room” كعينة تجريبية في المديرية خاصة بطلبة الثانوية العامة يتم من خلالها إتاحة الفرصة للطلبة من طرح استفساراتهم وتساؤلاتهم والتي سيجيب عليها مجموعة من المعلمين والمشرفين الذين سيسند إليهم إدارة الصفوف.

بدوره بين شقفة، أنه سيتم الإعلان للطلبة عن رابط التسجيل والانضمام لتلك الصفوف حيث سيخصص صفوف للطلاب وأخرى للطالبات وسيتم إدارة تلك الصفوف من معلمين مميزين ومشرفين وسيكون بإمكانهم إرفاق مواد تعليمية واختبارات إلكترونية وأوراق عمل بالإضافة إلى الإجابة عن تساؤلات الطلبة باستمرار.

وقد قام الجرجاوي بتوضيح آليات الانتساب وكيفية التسجيل والدخول إلى الصفوف الإفتراضية ورفع المواد الاثرائية و تصميم الاختبارات الالكترونية .

 

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