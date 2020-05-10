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تعليم شرق خان يونس يشرع بتوزيع بطاقات الجلوس لطلبة الثانوية العامة

10 آيار / مايو 2020 10:48

تعليم شرق خان يونس يشرع بتوزيع بطاقات الجلوس لطلبة الثانوية العامة في المدارس
تعليم شرق خان يونس يشرع بتوزيع بطاقات الجلوس لطلبة الثانوية العامة في المدارس

خان يونس- الرأي

تفقد مدير التربية والتعلم أ. سعيد قديح، سير توزيع بطاقات الجلوس لطلبة الثانوية العامة في المدارس، بحضور مدير الدائرة الإدارية أ. منار أبو خاطر، ورئيس قسم الامتحانات أ . أحمد القدرة.

وأكد قديح، أن المديرية وفّرت كل الإمكانيات التي تسهل عملية التوزيع وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم الأمر الذي يسهل عملية التوزيع السريع بما يضمن إجراءات السلامة التي أقرتها لجنة الطوارئ الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، موجهًا الشكر لكل من الإدارات المدرسية وطواقمها الذين بذلوا الجهود من أجل أن تتم عملية التوع بسهولة ويسر.

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