الاتحاد الأوروبي يدرس سبل معاقبة "إسرائيل" في حال ضمّت الضفة

القدس المحتلة - الرأي

بدأت مفوضية الاتحاد الأوروبي مناقشات داخلية حول كيفية معاقبة "إسرائيل"، إذا طبقت سيادتها في الضفة الغربية بما يتماشى مع خطة ترامب.

وفق ما ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" بقدر ما هو معروف حاليا في "إسرائيل"، قد يكون أقوى رد اقترحته السويد وأيرلندا ولوكسمبورغ هو إلغاء اتفاقية الشراكة مع "إسرائيل"، التي تنظم العلاقات بين الاتحاد و"إسرائيل".

وأشارت الصحيفة إلى أن الاحتمال الآخر هو استبعاد "إسرائيل" من برنامج هورايزون 2027، حيث تتلقى مؤسسات البحث والعلوم والتكنولوجيا منحًا تراكمية لمئات الملايين من الشواقل.

ونوهت إلى أن السيناريو الآخر المحتمل هو تعليق اتفاقية "السماء المفتوحة" مع إسرائيل، التي تنتظر المصادقة النهائية من الاتحاد، بينما قد تكون هناك خطوات أخرى إضافية.