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في مبحثي اللغة العربية والرياضيات

تعليم الوسطى تُعدّ حقيبة تعليمية تفاعلية للصف الرابع الأساسي

10 آيار / مايو 2020 12:30

تعليم الوسطى تُعدّ حقيبة تعليمية تفاعلية للصف الرابع الأساسي
تعليم الوسطى تُعدّ حقيبة تعليمية تفاعلية للصف الرابع الأساسي

الوسطى- الرأي

 أعدت مديرية التربية والتعليم بالوسطى، حقيبة تعليمية تفاعلية لمهارات الفصل الدراسي الثاني في مبحثي اللغة العربية والرياضيات للصف الرابع الأساسي، بهدف تنمية قدرات ومهارات الطلبة، وعرضت خلالها المعارف بطريقة منظمة وشيقة.

مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج،  قال إن الحقيبة أخذت بعين الاعتبار مبدأ التدرج في تقديم المهارة من السهل إلى الصعب وتجزئة المهارات المركبة وتبسيطها، والإكثار من الأمثلة التطبيقية، والتنويع في التدريبات لتنمية قدرات ومهارات الطلبة من خلال التدريب والممارسة مع مراعاة للفروق الفردية لديهم.

وأضاف الحاج لقد تم خلال هذه المادة الاهتمام بالبداية الجاذبة للأطفال كمستوى أول من مستويات الانخراط في التعلم, سواء كان ذلك عبر قصة أو صورة أو أنشودة, ثم الدخول للموضوع بطريقة تخلق الصلة بين الاطفال وموضوع التعلم في سياق تعلمي محدد يتضمن خبرة خاصة، وتم التركيز على دور الطالب كمحور لعملية التعليم والتعلم، ورفع درجة المبادرة لديه، بتحويله إلى طالب مشارك, وتوفير فرصة للتقويم الذاتي المرتكز على مبدأ التنافس مع الذات والتعـــاون مــــع الآخريــــــن لتحقيق التعلم فعال.

وأشاد الحاج بجهود قسم الإشراف التربوي وخاصة مشرفي المرحلة في إعداد المادة بالتعاون مع مشرف التكنولوجيا ومعلميه ومساهمتهم الفعالة وإخراجهم للمادة بصورتها النهائية, ليسهل تعامل الطلبة معها والاستفادة منها.

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