النقل والمواصلات تطلق مسابقة أفضل مركز خدمة في الوزارة

غزة-الرأي

عقدت وحدة الجودة بوزارة النقل والمواصلات لقاء بفريق الجودة برئاسة أ . طلال القرشلي مدير الوحدة ، وذلك لمناقشة مبادرة أفضل مركز خدمة في الوزارة ، حيث تم وضع الشروط اللازمة والمحاور الرئيسية وتوزيع النقاط اللازمة وتحديد نسبة النجاح وإعداد خطة العمل .

وتهدف المسابقة والتي يشرف عليها فريق الجودة في الوزارة إلى تحسين الخدمة لمتلقي الخدمة وتحقيق الرضا عن الخدمات الحكومية والارتقاء بأداء موظفي الخدمة إضافة إلى نشر ثقافة الجودة في الوزارة .

من جهته ، أكد القرشلي مدير وحدة الجودة بأن الهدف الأساسي من المبادرة هو قياس جودة تقديم الخدمات داخل الوزارة من خلال معايير محددة وفق مبادرة جائزة التميز لأفضل مركز خدمة وفق تقييم جودة الأداء الحكومي والتي ستشمل الإدارات التي تقدم خدمات للجمهور المحلي .