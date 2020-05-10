الأمانة العامة تبحث مع الاقتصاد إنشاء مجمع حكومي برفح

غزة- الرأي

زار وفد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء (لجنة انشاء المجمعات الحكومية) مكتب وزارة الاقتصاد الوطني برفح، لبحث إنشاء مجمع حكومي في المحافظة.

وبحث وفد الامانة العامة إنشاء مجمع للوزارات الحكومية في محافظة رفح ، آلية تسهيل وتسريع تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالمحافظة.

و تم خلال الزيارة، مناقشة الوضع الحالي لمكتب الوزارة برفح من حيث المساحة وعدد الموظفين، ووضع تصور للمرحلة المقبلة لتطوير العمل داخل المكتب بما يضمن سهولة تقديم الخدمة وسرعة الإنجاز وتخفيض التكاليف عن المواطنين.

وفي سياق آخر، نفذت طواقم حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد حملات تفتيشية على المحلات التجارية والمطاعم في محافظات قطاع غزة.

وقالت الادارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، في تقرير الايجاز اليومي لإعمال وانشطة الوزارة، إن الطواقم قامت بتنظيم جولات تفتيشية ورقابية على المطابخ والمطاعم.

حماية المستهلك

وأشار التقرير الي أن طواقم حماية المستهلك في محافظات قطاع غزة نظمت 6 جولة ميدانية على المحلات التجارية والمطاعم والأسواق، تم خلالها زيارة 84 منشأه ومحل تجاري.

وأضاف التقرير الي أنه تم تحرير 8 محاضر ضبط، و 11 محضر اتلاف لأصناف وسلع منتهية الصلاحية وفاسدة، والتحفظ على كميات من المواد الغذائية لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة قبل تداولاها في الأسواق للتأكد من مطابقتها لشروط السلامة والمواصفات الفلسطينية.

وجددت الوزارة مطالبتها لأصحاب المطابخ والمطاعم والعاملين بالالتزام بالإجراءات الصحية الواجب اتباعها اثناء العمل والتعليمات الخاصة بالوقاية من فايروس كورونا.