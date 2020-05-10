الصحة بالضفة: لا إصابات جديدة بـ"كورونا" وتعافي 13

فلسطين المحتلة - الرأي

أفادت وزارة الصحة في الضفة الغربية المحتلة بعدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين لليوم الثالث على التوالي بعد فحص جميع العينات التي تم جمعها من مختلف المحافظات، في حين سجلت 13 حالة شفاء جديدة.

وأوضحت الوزارة في تصريح صحفي الأحد، أنها سجّلت خمس حالات شفاء في ضواحي القدس، وثلاث في محافظة رام الله والبيرة، وثلاث في محافظة جنين، وحالتان في محافظة طولكرم.

وأشارت إلى أن عدد المحافظات الخالية حاليًا من الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى أربع، وهي محافظات طوباس وأريحا وجنين وقلقيلية.

ولفتت إلى أن عدد الإصابات المسجلة في فلسطين بفيروس كورونا استقر عند 547 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 334 حالة، ما يعني أن نسبة المتعافين ارتفعت إلى 61% من مجمل الإصابات المسجلة.

وتتوزع الإصابات النشطة، أي التي لا تزال مصابة، في محافظات: القدس "128"، ورام الله والبيرة "13"، وبيت لحم "17"، والخليل "40"، ونابلس "3"، وطولكرم "1"، وسلفيت "1"، والمحافظات الجنوبية "6" حالات.

وأشارت الوزارة إلى دخول 198 حالة جديدة إلى الحجر المنزلي، فيما بلغ عدد الحالات الموجودة فعلياً في الحجر المنزلي 15196، والذين أنهوا الحجر 46601 حالة.