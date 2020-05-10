بلدية خان يونس تشرع بنقل كراج السيارات من مركز المدينة

خانيونس- الرأي:

شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بنقل كراج السيارات المؤقت من مركز المدينة إلى الموقع الجديد المجاور في حي المحطة الساحة الشمالية لمبنى البلدية، تنفيذاً لخطة تطوير مركز المدينة وإزالة التعديات من ساحة القلعة، وذلك للتخفيف من الضغط القائم على شوارع المدينة ومنع الازدحامات المرورية الخانقة.

وذكر رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة خلال تصريح صدر عن مكتبه اليوم، أن عملية تفكيك معرش الكراج القائم مؤقتاً في وسط المدينة جاري العمل به حيث تم الايعاز لدائرة الصيانة والتشغيل بالبلدية بعمل ما يلزم لإتمام عملية التفكيك والنقل إلى المكان الجديد بالسرعة الممكنة، مشيراً إلى أن البلدية لديها جُملة من الخطط والمقترحات التي من شأنها تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب المركبات للتخفيف من معاناتهم.

وأوضح م. البطة أن البلدية وبالتعاون مع شرطة المرور ستعمل على تطبيق الخطة المرورية التي تم إقرارها مؤخراً من أجل توفير كل مقومات نجاح الكراج الجديد والدائم، والذي يتوفر فيه طرق الوصول السهلة والتنقل السلسل لكل المحافظات ويعتبر كذلك نقطة تواصل مهمة بين أرجاء المحافظة.