الشفاء الطبي ينهي فترة الحجر الصحي لحالات مرضية بعد إتمام الفحوصات الطبية

غزة-الرأي

أكد د. محمد زقوت مدير مستشفى الباطنة بالمجمع ورئيس لجنة مكافحة عدوي كورونا بالمجمع ، إنهاء فترة الحجر الصحي لما يقارب من " 35" مريض ، تمت رعايتهم وتقديم التدخلات الطبية وإجراء الفحوصات المخبرية والطبية لهم ، كما وتم سحب عينات لهم و لمرافقيهم ليصل العدد إلي "70" شخص في غرف العزل الصحي بالمجمع .

وأشار د. زقوت إلي سحب أكثر من "90" عينة P.C. R لمرضي ومراجعين ومرافقين في قسم العزل وقسم الطوارئ ، موضحا أنه وبإنهاء فترة الحجر الصحي للحالات المرضية تستعد إدارة المجمع لاستقبال نزلاء مرضي جدد ، منوها أنه تم استقبال خمس حالات غسيل كلي من محاجر أخري علي مدار الأسبوع بالمكان الذي تم تخصيصه لذلك .

وقدم د. زقوت شكر خاص لجميع الطواقم الطبية والتمريضية التي تعاملت مع هذه الحالات ، و عبر عن تقديره العميق للطواقم التمريضية التي امضت فترة الحجر مع المرضي ومرافقيهم ، مثنيا علي عمل لجنة مكافحة العدوي داخل المجمع وعلي عمل دائرة المختبر بالمجمع وعلي أعضاء لجنة مكافحة عدوي كورونا و المجموعات الطبية وجميع الطواقم الإدارية والفنية العاملة بالمجمع

بدوره ، عبر د. محمد أبو سلمية مدير عام المجمع ، عن فخرة بكافة الطواقم الطبية بالمجمع التي تتابع النزلاء ومرافقيهم داخل المحاجر المختلفة في القطاع إما بالاستشارة أو الزيارة الميدانية ، أملا لجميع أبناء شعبنا السلامة والأمان .