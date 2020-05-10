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الاجراءات التى تتبعها وزارة الصحة قبل الافراج عن المستضافين بالحجرالصحى

10 آيار / مايو 2020 06:06

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غزة-الرأي

اصدرت وزارة الصحة اليوم الاحد تقرير بينت من خلاله سلسلة الاجراءات التى تتبعها الطواقم الصحية قبيل الإفراج عن المستضافين داخل مراكز الحجر الصحي للتأكد من خلو هم من الإصابة بالفيروس.

ونوه التقرير إلى ان وزارة الصحة اتخذت آلية جديدة للتعامل مع القادمين عبر المعابر بحيث يتم عمل فحص (PCR) لكل النزلاء في اليوم الرابع من تاريخ الحجر، ويتم تحويل الحالات التي يثبت اصاباتها إلى مستشفى العزل الخاص بعلاج مرضى الكورونا.

ولفت التقرير إلى أنه يتم اعادة الفحص في اليوم 20 من بداية الحجر، وفي حال عدم توفر الفحص يستمر الحجر إلى 28 يوماً، كما يتم معاينة جمع النزلاء والتأكد من خلوهم من أعراض تنفسية كارتفاع في درجة الحرارة أو السعال، وفي حال وجود أي اعراض يتم تأجيل انهاء الحجر.

كما تم إقرار آلية التعامل لإنهاء الحجر الصحي بعد قضاء مدة الحجر والتي تستند إلى إجراء عينتين عشوائيتين من النزلاء في كل غرفة من غرف العزل، ومن ثم يتم التعامل وفق النتائج حسب الآلية المتبعة.

وبدأت وزارة الصحة في وقت مبكر إجراءات الحجر الصحي الإجباري لجميع العائدين من خارج قطاع غزة في خطوة أسهمت في الحفاظ على خلو قطاع غزة من أي إصابات محلية.

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