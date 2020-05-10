الدفاع المدني برفح يُنفِّذ 269 مهمة خلال إبريل

غزة-الرأي

نفَّذت المديرية العامة للدفاع المدني بمحافظة رفح"269" مهمة خلال شهر نيسان/ إبريل من العام الجاري، شملت مهمات إطفاء وإسعاف وإنقاذ ومهام الأمن والسلامة ودورات تدريبية مختلفة.

وأوضح العقيد عبد العزيز العطار مدير الدفاع المدني بالمحافظة أن طواقم الجهاز نفذَّت عدة مهمات خلال تلك الفترة شملت "26" مهمة إطفاء، و"9" مهام إنقاذ، "21" مهمة اسناد من صهريج المياه، وإسعاف ما يزيد عن"40" مواطناً من داخل المحافظة .

وأشار العطار إلى أن دائرة الأمن والسلامة التابعة للدفاع المدني نفذت" 26" معاملة لعدد من المصانع وصالات الأفراح وحرف مختلفة وزيارات تفتيشية للمؤسسات والشركات وتفقد إجراءات الأمن والسلامة بها، حيث بلغت نداءات الاستغاثة التي تم التعامل معها في غرفة العمليات المركزية "144" نداءً استغاثة.

وعلى صعيد النشاطات التدريبية، ذكر النقيب محمد الحاج يوسف مدير إدارة التدريب في المحافظة أنه تم تنفيذ "3" ددورات تدريبية خلال شهر ابريل في طرق الوقاية من فايروس كورونا وكيفية التعامل مع المصابين استفاد منها "55" رجل اطفاء ومسعف داخل المحافظة .