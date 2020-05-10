الإصلاح والتأهيل تستقبل وفدًا من الصليب الأحمر

غزة-الرأي

استقبلت المديرية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل وفداً من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جميع مراكزها في إطار متابعة إجراءات الوقاية والسلامة داخلها.

وعقدت خلال تلك الزيارات محاضرات توعوية عن كيفية مكافحة الفيروسات والوقاية منها بعنوان: "الطرق السليمة للتعقيم ومكافحة الفيروسات".

وقدّم المحاضرون خلال المحاضرات شرحَا تفصيليًا عن الأدوات المستخدمة في عملية التعقيم وكيفية استخدمها وتدريب بعض العاملين والنزلاء عليها من أجل الحفاظ علي سلامة العاملين والنزلاء.

وأشادت المديرية العامة بالدور الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل الحفاظ على السلامة العامة مؤكدة على عمق العلاقة بين المديرية والصليب في خدمة النزلاء.