"مُديريات الداخلية" تصدر أكثر من 14 ألف معاملة خلال إبريل المُنصرم

غزة-الرأي

أصدرت مديريات الداخلية الخمس (غزه –الشمال – الوسطى-خانيونس – رفح) بوزارة الداخلية -الشق المدني 14 ألف و933 معاملة للمواطنين خلال إبريل.

وبينت إحصائية صادرة عن المديريات الخمس للأحول المدنية -الشق المدني- أن المعاملات الصادرة للمواطنين شملت إنجاز "4506" معاملة مواليد ووفيات ومعاملة سجل سكان في المحافظة.

وأوضحت أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت "4940" معاملة "هويات بدل فاقد وأولي وبطاقات تعريف و "362" معاملة تصحيح الأحوال المدنية، لافتة إلى أن دائرة الجوازات في المديريات أتمت "68" معاملة تمديد جوازات وملحقاتها، كذلك أنجزت دائرة الإقامات "31"معاملة تنوعت بين "بطاقة إقامة – إفادات ".

وأظهرت إحصائية الأحوال المدينة أن دائرة الشئون القانونية أتمت "61" معاملة "3084" معاملة تدقيق أحوال مدنية، فيما أنجزت دائرة الشؤون العامة بالمديرية "8" معاملات تخص الجمعيات والتفتيش عليها و"11" معاملة تفتيش كتبة عرائض، وإصدار "1313" شهادة حسن سير وسلوك، بينما أنهت دائرة الشئون الإدارية "549"معاملة.

الجدير ذكره أن المُديريات التابعة لوزارة الداخلية - الشق المدني تقدم خدماتها المدنية لكافة سكان قطاع غزة.