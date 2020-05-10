قوافل الخير توزع (240) وجبة إفطار على الصائمين

غزة-الرأي

ساهمت جمعية قوافل الخير، في توفير (240) وجبة غذائية للعائلات الفقيرة والمحتاجة في مدينة غزة، في شهر رمضان المبارك.

وتم توزيع وجبات الإفطار على الصائمين ضمن مشروع تكية غزة هاشم القائم عليها لجنة زكاة الشيخ رضوان.

وكانت الجمعية وزعت مع بداية الشهر الكريم (300) وجبة إفطار على الصائمين ضمن مشروع التكية، المستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وشكر مدير الجمعية علي المغربي أهل الخير على تبرعاتهم وعطائهم المستمر، داعيا أهلنا في الدول العربية والاسلامية لمزيد من البذل والعطاء واغتنام فرصة الشهر الكريم بجعل صدقاتهم للفقراء في قطاع غزة.