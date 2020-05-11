هنية" يستعرض أنشطة المجلس الأعلى للرياضة مع مؤسسة أحباء غزة ماليزيا

غزة- الرأي

أكد عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة أن النشاط الرياضي يمثل مجالا هاما للاستثمار ودفع العجلة الاقتصادية في كل بلدان العالم، وذلك خلال استقباله محمد نادر النوري قمر الزمان مدير مؤسسة أحباء غزة ماليزيا امس الأحد، بحضور محمد حلس مدير دائرة الأندية، وحسام الباز مدير الدائرة المالية وعبد الرحمن طافش مدير مكتب مساعد الأمين العام وذلك بمقر المجلس الأعلى بغزة.

وتناول هنية اهتمام المجلس الأعلى في شقي الوطن بالمنشآت الرياضية وتطويرها وتنظيم البطولات والمنافسات الرسمية، منوها إلى أن الرياضة أصبحت مصدر دخل الآلاف من الشباب في فلسطين.

وشكر هنية جهود المؤسسة الماليزية ودعمها لقطاع الشباب ورعايتها لمجموعة من البطولات الرياضية خلال الفترة الأخيرة، مطالبا بتجديد التعاون وبحث فرص دعم توفير العشب الصناعي للملاعب وتجهيزات الصالات الرياضية من خلال المؤسسة الماليزية.

من جانبه تمنى محمد قمر الزمان مدير مؤسسة أحباء غزة ماليزيا المزيد من التقدم والنجاح للمجلس الأعلى، وأبدى استعداده للتعاون وتقديم المزيد من الدعم للبرامج الرياضية والشبابية.