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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

حيلة بلوحة مفاتيح هواتف أيفون تسهل نسخ ولصق النص

11 آيار / مايو 2020 08:10

حيلة بلوحة مفاتيح هواتف أيفون تسهل الـcopy and paste
حيلة بلوحة مفاتيح هواتف أيفون تسهل الـcopy and paste

سلط موقع "ميرور" البريطانى الضوء على خدعة بلوحة مفاتيح هواتف أيفون تعمل على تسهيل نسخ ولصق النص، إذ تعد هواتف أبل الأكثر شعبية حول العالم، إذ تتمتع بالفعل بالعديد من الحيل والخدع التى يمكن أن تجعل المهام اليومية أسهل بكثير.

الحيلة الأخيرة انتشرت بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعى تجعل من السهل نسخ ولصق النص، واسترداد أى نص قمت بحذفه عن طريق الخطأ، إذ نشر جورج رايلى، المستخدم لتطبيق TikTok مقطع فيديو عن الحيلة قيد التنفيذ ، وكتب: "حيل رائعة للوحة المفاتيح!".

وأوضح: "إذا كنت تكتب شيئًا وحذفته عن طريق الخطأ، فيمكنك استخدام ثلاثة أصابع للتمرير إلى اليسار، وسيتم التراجع، وفى هذه الأثناء، إذا كنت ترغب فى نسخ نص، يمكنك استخدام ثلاثة أصابع مرة أخرى، ولكن ببساطة اضغط على الشاشة، ثم للصق استخدم ثلاثة أصابع مرة أخرى، وضمه إلى الخارج!".

ورد العديد من مستخدمى TikTok على الفيديو، معربين عن فرحتهم بالحيل البسيطة والمفيدة، إذ قال أحد المستخدمين: "هذا مفيد للغاية، ودائمًا ما أحذف ملاحظاتى عن طريق الخطأ، بينما كتب آخر: "إنها تعمل فى الواقع! وهى تعمل أيضًا فى الرسائل".

ويأتى مقطع فيديو بعد فترة وجيزة من اكتشاف مستخدم هواتف أيفون آخر خدعة تتيح لك تعيين مؤقت مباشرةً من الشاشة الرئيسية، ولتعيين مؤقت بسرعة على جهاز هواتف أيفون، ما عليك سوى فتح لوحة التحكم عن طريق التمرير لأسفل من أعلى الزاوية اليسرى من الشاشة، ثم اضغط  مع الاستمرار على زر الساعة فى الصف السفلى من الشاشة.

وسيظهر عمود على الشاشة، فما عليك سوى تمرير إصبعك لأعلى ولأسفل لتعيين مدة المؤقت، التى تتراوح من دقيقة إلى ساعتين، وعندما تصبح راضيًا عن المدة، اضغط فوق ابدأ، وسيبدأ المؤقت.

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