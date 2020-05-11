تغييرات في الأجهزة الفنية لأندية القطاع

-شهدت الساعات الأخيرة، تغييرات عديدة في الأجهزة الفنية للأندية في الدرجات كافة، الممتازة والأولى والثانية، وذلك مع الحديث عن استئناف بطولة كأس القطاع التي وصلت إلى الدور ربع النهائي، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المختصة بسبب جائحة "كورونا". فقد دخلت عدة أندية مفاوضات جادة مع المدرب بسام أبو الصادق، بينها شباب جباليا من الدرجة الممتازة، ونماء والأقصى وأهلي النصيرات من الدرجة الأولى. كان أبو الصادق قدم استقالته من تدريب التفاح قبل عدة أيام لأسباب خاصة، بعد قيادته الفريق للصعود إلى إنجاز الدرجة الممتازة.

من جانبه، قدم أيوب أبو زاهر استقالته من نادي أهلي النصيرات, لأسباب رفض الافصاح عنها بعد شهر من تعيينه، إلا أن المدرب سبق له التقدم بطلب للإدارة للتعاقد مع لاعبين جدد، وسط عدم تجاوب النادي.

على الصعيد ذاته، أبدت ادارة نادي خدمات البريج رغبتها بالتعاقد مع ابي زاهر الحاصل على درجة الدكتوراه، خلفاً للمدرب سامي سالم.

وبدوره، يبحث نادي النصيرات عن بديل المدرب ايوب، وتلوح في الأفق عدة أسماء، بينها عبد الله محمود، الذي سبق له تدريب خدمات خان يونس والأقصى. وكان العطاء قاد العطاء للصعود للدرجة الأولى 2018، والأقصى للصعود إلى نفس الدرجة 2019، وهذا الموسم مساهمته في بقاء الأقصى في الدرجة الأولى. وسبق قيادته نادي خدمات خان يونس واشباب لزوايدة في مسيرته التدريبية. من جانبه، يبحث نادي نماء تعيين لاعب الفريق السابق، صالح عسلية مدرباً، خلفا للمدرب المستقيل علاء علوان، صاحب إنجاز الصعود إلى الأولى، فيما قدم سامي الشنطي، مدير الكرة بنادي الصداقة استقالته، حيث قدم شكره إلى مجلس الإدارة واللاعبين والجماهير على الفترة الماضية.