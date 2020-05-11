النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2498) االاثنين11/5/ 2020

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الدروز والشركس يتظاهرون احتجاجا على عدم تحويل الميزانيات

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البرلمان العربي يرصد الانتهاكات التي ارتكبتها قوة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية لعام 2019

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ثلاثة أيام بدون إصابات جديدة بكورونا بين الفلسطينيين

تقرير: المخابرات خدعت قادة «إسرائيل» في حرب 1973

مصر تطالب بتعاون دولي تجاه الوباء

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الاهرام المصرية

البرلمان العربي يرصد الانتهاكات التي ارتكبتها قوة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية لعام 2019

آليات إسرائيلية تهدم منزل أسير فلسطيني برام الله





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غضب على البنوك في الضفة: أنتم أداة للاحتلال !

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الحكومة الإسرائيلية توافق على مزيد من الإجراءات التخفيفية في مواجهة كورونا

محدث| فيديو: الاحتلال يهدم منزل الاسير قسام البرغوثي في كوبر

الاحتلال يعتدي على مواطن قرب حاجز حوارة

الاحتلال يفرض تغييرات غير مسبوقة بالوضع القائم في "الأقصى" مستغلاً أزمة "كورونا"



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