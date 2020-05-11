النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2498) االاثنين11/5/2020
أخبار فلسطين
- اشتية يعلن إعادة فتح الحسابات البنكية لعوائل الشهداء والأسرى
- قرارات فلسطينية مرتقبة ضدّ «الضمّ»... وعقوبات أوروبية تنتظر إسرائيل
- الاحتلال يهدم منزل الأسير قسام البرغوثي في كوبر وسط مواجهات
- حملة اعتقالات في نابلس تطال قيادياً في الجبهة الشعبية
- الاحتلال يفرض تغييرات غير مسبوقة بالوضع القائم في "الأقصى" مستغلاً أزمة "كورونا"
- الاحتلال يعتقل 197 فلسطينيًا خلال "أبريل" الماضي
- غزة: وقفة احتجاجية على إغلاق بنوك فلسطينية لحسابات أسرى
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أخبار إسرائيلية
- إيهود براك يكشف عن رفض عرفات لتنازلات في القدس رغم ضغوط كلينتون
- مظاهرات لأطباء في إسرائيل للمطالبة بتحسين ظروف العمل
- الصحة الإسرائيلية: 5 وفيات و24 إصابة جديدة بكورونا
- الدروز والشركس يتظاهرون احتجاجا على عدم تحويل الميزانيات
الاخبار الدولية
اخبار عربية
- البرلمان العربي يرصد الانتهاكات التي ارتكبتها قوة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية لعام 2019
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الصحف العربية
القدس العربي
- جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزل أسير فلسطيني في الضفة الغربية
- طلاب فلسطينيون عالقون في مصر يناشدون السلطة الفلسطينية بالعمل على إعادتهم إلى الوطن
- إيهود براك يكشف عن رفض عرفات لتنازلات في القدس رغم ضغوط كلينتون
- الاتحاد الأوروبي يبحث الخميس المقبل فرض عقوبات على إسرائيل حال طبقت خطة الضم
- الصحة الفلسطينية تشدد على التقيد بإجراءات السلامة.. والجهات المختصة لم تقرر الاحتفالات بعيد…
- اشتية يعلن إعادة فتح الحسابات البنكية لعوائل الشهداء والأسرى
- منظمة التحرير تقرّ فعاليات إحياء الذكرى الـ72 لنكبة فلسطين
- وفاة القيادي في حماس أحمد الكرد بجلطة دماغية
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الشرق الأوسط
- قرارات فلسطينية مرتقبة ضدّ «الضمّ»... وعقوبات أوروبية تنتظر إسرائيل
- مظاهرات لأطباء في إسرائيل للمطالبة بتحسين ظروف العمل
الخليج الإماراتية
- ثلاثة أيام بدون إصابات جديدة بكورونا بين الفلسطينيين
- تقرير: المخابرات خدعت قادة «إسرائيل» في حرب 1973
- مصر تطالب بتعاون دولي تجاه الوباء
الغد الأردنية
- الاحتلال يسعى لمنع إقامة دولة فلسطينية متصلة بحدود محاذية للأردن
- أوقاف القدس تجدد تعليق دخول المسجد الأقصى…
- يفتح معبر رفح باتجاه قطاع غزة لمدة يومين
الاهرام المصرية
- البرلمان العربي يرصد الانتهاكات التي ارتكبتها قوة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية لعام 2019
- آليات إسرائيلية تهدم منزل أسير فلسطيني برام الله
الاخبار اللبنانية
- غضب على البنوك في الضفة: أنتم أداة للاحتلال!
الشروق المصرية
الشرق القطرية
- توزع غداً الإثنين.. منحة قطرية بمليوني دولار لتزويج 500 شاب فلسطيني
- الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 197 فلسطينيا في أبريل الماضي
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الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- الاحتلال يهدم منزل الأسير قسام البرغوثي في كوبر وسط مواجهات
- حملة اعتقالات في نابلس تطال قيادياً في الجبهة الشعبية
- توغل محدود لجرافات جيش الاحتلال شرق خانيونس
- مشعل يُعزي بوفاة عضو المكتب السياسي لحماس أحمد الكرد
- كتاب القسام تكشف عن تفاصيل جديدة لعملية نفذت قبل 19 عاماً
- تظاهرة إلكترونية للمطالبة برفع الحصار عن غزة
- 5 وفيات و24 إصابة جديدة بكورونا لدى الاحتلال
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القدس المحلية
- الحكومة الإسرائيلية توافق على مزيد من الإجراءات التخفيفية في مواجهة كورونا
- محدث| فيديو: الاحتلال يهدم منزل الاسير قسام البرغوثي في كوبر
- الاحتلال يعتدي على مواطن قرب حاجز حوارة
- الاحتلال يفرض تغييرات غير مسبوقة بالوضع القائم في "الأقصى" مستغلاً أزمة "كورونا"
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الحياة الجديدة
- مجلس الأوقاف: استمرار تعليق دخول المصلين إلى المسجد الاقصى
- الاتحاد الأوروبي يدرس آلية معاقبة إسرائيل في حال بسطت السيادة على الضفة
- القدس: الأوقاف تنفي اقتحام شاحنة لشرطة الاحتلال باحات الأقصى
- عريقات: القيادة تعقد اجتماعا لها برئاسة الرئيس الخميس المقبل
- الاحتلال يهدم منزل الأسير قسام البرغوثي في كوبر
- الاحتلال يقتحم كوبر بأعداد كبيرة لهدم منزل الأسير قسام البرغوثي
- وقفة في جنين تطالب بفتح المساجد
جريدة الأيام
- حالة وفاة و15 إصابة في صفوف الجاليات الفلسطينية
- »تعافي آخر المصابين بفيروس كورونا في بيت لحم
- »"وقفة عز" جمع 18 مليون دولار حتى الآن.. وموضوع استمراره لم يحسم بعد
- »"أوقاف القدس": التوصيات الطبيّة لا تزال قائمة وأبواب المسجد الأقصى ستبقى...
وكالة صفا
- الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين بينهم قيادي بالجبهة الشعبية من نابلس
- الاحتلال يهدم منزل الأسير قسام البرغوثي في كوبر
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وكالة الراي الفلسطينية
- الاحتلال يهدم منزل الأسير قسام البرغوثي في كوبر
- توغل محدود لآليات الاحتلال شرق خان يونس
- القسام تكشف التفاصيل الكاملة لعملية "إيلي سيناي"
- الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من نابلس
- الصحة بغزة: لا إصابات كورونا جديدة في قطاع غزة
- بدء توزيع المنحة القطرية للزواج يوم غدٍ الاثنين
- الحية يُشيد بمناقب القيادي الراحل أحمد الكرد
- "أوقاف القدس": إعادة فتح الأقصى أمام المصلين في هذه الحالة!
- الاحتلال يعتقل 197 فلسطينيًا خلال "أبريل" الماضي
سما نيوز
- استطلاعات عميقة" : تحولات بمواقف المقدسيين تجاه الاحتلال الإسرائيلي
- الاحتلال يهدم منزل الاسير قسام البرغوثي في كوبر شمال رام الله
- مقتل عشرات الجنود الإيرانيين بقصف سفينة حربية ايرانية بطريق الخطأ
- اسرائيل تحول الليلة 800 مليون شيكل للسلطة الفلسطينية على أربع دفعات
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فلسطين اليوم
- بالـــصــور والـفـيـديـو . .وسط مواجهاتٍ عنيفة . . جرافات الاحتلال تهدم منزل الأسير قسّام البرغوثي برام الله
- الجهاد الإسلامي: هدم المنازل لن يجلب للاحتلال سوى مزيد من الانتقاضة والمقاومة
- الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من نابلس بينهم قيادي من الشعبية
- لليوم الثالث على التوالي .. لا إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين وتسجيل 13 حالة شفاء
- حـمـلـة تـكـافـلـوا 3 " .."قناة فلسطين اليوم" تجمع 5505 حصة إغاثة دعمًا للأسر الفقيرة في غزة
- الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية معاقبة "إسرائيل" في حال تنفيذ سياسة الضم
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عرب 48
- الخليل: إصابة شابين برصاص الاحتلال في مخيم الفوار
- غزة: وقفة احتجاجية على إغلاق بنوك فلسطينية لحسابات أسرى
- تسهيلات مقابل معلومات: هل اقترب تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال؟
- الخليل: إصابة شابين برصاص الاحتلال في مخيم الفوار
- غزة: وقفة احتجاجية على إغلاق بنوك فلسطينية لحسابات أسرى
- تسهيلات مقابل معلومات: هل اقترب تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال؟
- رفع الإغلاق المسائي عن المحال التجارية خلال رمضان
- الصحة الإسرائيلية: 5 وفيات و24 إصابة جديدة بكورونا
- ترامب يرفض ضما إسرائيليا أحادي الجانب لمناطق بالضفة"
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- الدروز والشركس يتظاهرون احتجاجا على عدم تحويل الميزانيات
- إدانة إسرائيلي من "غلاف غزة" بنقل مواد ثنائية الاستخدام لغزة
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وكالة وفا
- مسؤولون أمميون يدعون إسرائيل إلى إطلاق سراح الأطفال الفلسطينيين
- الاحتلال يهدم منزل الأسير قسام البرغوثي في كوبر
- الاحتلال يعتدي على مواطن قرب حاجز حوارة
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حدث في مثل هذا اليوم
11 أيار (مايو)
- 2001م مجاهدو كتائب الشهيد عز الدين القسام يتمكنون من قتل 6 جنود إسرائيليين في حي الزيتون بمدينة غزة بعد تفجير آليتهم العسكرية.
- 1970م استشهاد الأسير عبد القادر جبر أحمد أبو الفحم في سجن عسقلان خلال إضرابه عن الطعام والشهيد من سكان جباليا حي الجرن بقطاع غزة وهو أول شهيد أضرب عن الطعام وأطلق الأسرى بعده على سجن عسقلان المجدل اسم (قلعة الشهيد عبد القادر أبو الفحم).
- 1949م قرار بشروط العضوية في الأمم المتحدة تنظمها المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة على أساس أن تتوفر في الجهة المتقدمة للعضوية الشروط التالية:أن تكون دولة، أن تكون محبة للسلام، أن تلتزم بالميثاق وتكون قادرة وراغبة في تنفيذ تلك الالتزامات، وقد أصبحت عضوية (إسرائيل) مشروطة بقبول القرارين (181) قرار التقسيم، و(194) قرار العودة، تجدر الإشارة إلى أن (37) دولة أيدت القرار، في حين عارضته (12) دولة، وامتنعت 9 دول عن التصويت، أما المندوبون العرب فأعلنوا أن قبول المنظمة الدولية لـ(إسرائيل) عضوا فيها إضافة إلى كونه عمل غير شرعي وفقاً لأحكام الميثاق لا يعني اعتراف الدول العربية بها.
- 1949م قبول عضوية إسرائيل في هيئة الأمم المتحدة بعد عام من إعلان تأسيسها على أرض فلسطين، لتصبح العضو رقم خمسة وتسعين.
- 1942م صدور برنامج بلتيمور وهو برنامج يمثل انعطافاً هاماً وحدثاً بارزاً في تاريخ الحركة الصهيونية على صعيد العلاقات مع الدول الكبرى، ونظراً لأهميته هذه فقد تبناه مجلس الطوارئ التابع للمنظمة الصهيونية في الولايات المتحدة.
- 1921م مدينة تل أبيب تصبح أول "بلدية" يسكنها اليهود وحدهم في فلسطين.
- 1917م جمال باشا (1872م- 1922) يعلن عزم الدولة العثمانية على إخراج المهاجرين اليهود من فلسطين، بعد تزايد محاولاتهم للاستيطان فيها.
- 1415م البابا ينتقد التلمود اليهودي.
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