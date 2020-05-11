وزارة الأسرى: هدم منزل الأسير البرغوثي جريمة إضافية لتشتيت العائلة والانتقام منها

غزة- الرأي

استنكرت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، بهدم منزل الأسير قسام البرغوثي بقرية كوبر شمالي غرب رام الله، بعد محاصرته بقوة عسكرية كبيرة، وإطلاق الجنود القنابل الصوتية والغازية واحتجاز بعض الشبان.

واعتبرت الوزارة ، أن سياسة هدم منازل الأسرى الفلسطينيين جريمة أخرى تضاف الى سلسلة جرائم الاحتلال المتواصلة بحقهم، مشيرة بأن الاحتلال لا يكتفي بتعذيب الأسرى داخل السجون بل ويتعمد على ملاحقة ذويه بالخارج كعقوبة جماعية بهدف إلحاق الأذى بأشخاص ذنبهم الوحيد أنهم أقرباء لمناضلين.

وأضافت، أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منازل عوائل الأسرى، يأتي في سياق التّجاذبات الحزبية الإسرائيلية التي تتنافس بتشريع أقصى العقوبات بحقّ المناضلين الفلسطينيين، وبأن الهدم هو سلوك إرهابي عنصري، ويعدّ انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي والانساني في إجراء انتقامي للنّيل من عائلات الأسرى وأطفالهم،

يذكر أن قوات الاحتلال أخطرت عائلة الأسير البرغوثي في شهر فبراير/ شباط الماضي، بقرار هدم منزلها المكون من طابقين، وتتهم قوات الاحتلال الأسير البرغوثي بالمشاركة في عملية عين بوبين غربي رام الله التي وقعت في شهر أغسطس/ آب الماضي، وأدت لمقتل مستوطنة وجرح اثنين آخرين.