الداخلية: الرقابة الداخلية والشكاوى تنجز 123معاملة خلال أبريل المنصرم

غزة- الرأي

أنجزت وحدة الرقابة الداخلية والشكاوى بوزارة الداخلية – الشق المدني 123 معاملة خلال شهر أبريل المنصرم.

وحسب تقرير صادر عن الوحدة أنجزت دائرة المتابعة 48 (مراجعة وتدقيق التقارير الادارية والمالية الشهرية والربعية لمديريات وادارات ووحدات وزارة الداخلية والامن الوطني، اعداد التقرير الشهري لوحدة الرقابة الداخلية والشكاوى )

من جانبها، أنجزت دائرة الشكاوى 75 معاملة (استقبال شكاوى واستفسارات الكترونية، ردود على الشكاوى والاستفسارات، استفسارات وشكاوى هاتف والرقم المجاني )

وتعمل وحدة الرقابة الداخلية والشكاوى جاهدةً على رفع مستوى أداء الوزارة، وذلك بالوقوف "على الأخطاء والتجاوزات والتوجيه بتصويبها ومتابعة تنفيذ هذه التوصيات ، والعمل على رفع تقارير عن الأداء لوكيل الوزارة بهدف التصحيح والتصويب ؛ ومن ثم مخاطبة المديريات والوحدات التنظيمية بالوزارة بالتوصيات اللازمة حرصاً على الارتقاء بعمل الوزارة