تعليم شمال غزة توزع حقائب قرطاسية على طالبات قسم التصميم الجرافيكي

غزة- الرأي

وزعت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، حقائب قرطاسية على طالبات قسم التصميم الجرافيكي بمدرسة شادية أبو غزالة الثانوية للبنات، وذلك بدعم من مؤسسة التعاون الألماني "GIZ".

وحضر مراسم التوزيع مدير التربية والتعليم أ. نبيل العرابيد، ومدير التعليم التقني أ. سعيد جاد الحق، وممثل المؤسسة الألمانية م. محمد شبير، ومديرية المدرسة أ. نبيهة المدهون.

وثمّن أ. العرابيد هذه اللفتة الكريمة من المؤسسة الألمانية تجاه الطالبات، والتي تأتي في ظل جائحة "كورونا" وعلى أبواب الامتحانات النهائية، مؤكداً أن هذا الدعم يأتي استكمالا للدعم الذي تقدمه المؤسسة (GIZ) لطالبات قسم التصميم الجرافيكي منذ تأسيس القسم قبل نحو عامين، باعتباره من المشاريع الرائدة في مجال التعليم المهني.

وشدد أ. العرابيد على أهمية التعليم المهني، والذي يأتي استجابة حقيقية لاحتياج سوق العمل في ظل تفشي البطالة في صفوف خريجي التخصصات التقليدية، لافتاً إلى أن هذا المجال من التعليم يفتح المجال واسعا أمام الدارسين للولوج سريعا في سوق العمل.

وحثّ أ. العرابيد الطالبات لمزيد من الجد والاجتهاد، متمنياً لهن النجاح والتوفيق في حياتهن الدراسية والمهنية.

بدورها شكرت أ. المدهون مؤسسة التعاون الألماني (GIZ) لرعايتها الدائمة لطالبات للقسم منذ نشأته، مشيدة بالتعاون البناء بين المدرسة والقائمين على المؤسسة الألمانية بما يخدم العملية التعليمية ويحقق مصلحة الطالبات.

هذا وشملت الحقيبة التي تم توزيعها على الطالبات العديد من القرطاسية المهمة ذات العلاقة بمجال الدراسة، إلى جانب معقمات صحية للوقاية من فيروس "كورونا".

يشار إلى أن عدد الطالبات الملتحقات في القسم لهذا العام يبلغ (14) طالبة، وقد أبدين خلال فترة دراستهن تميزا لافتا في مجال التصميم الجرافيكي.