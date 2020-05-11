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"الشباب والرياضة" تعلن عن بدء توزيع المنحة القطرية للزواج بقيمة (2) مليون دولار

11 آيار / مايو 2020 10:34

"الشباب والرياضة" تعلن عن بدء توزيع المنحة القطرية للزواج بقيمة (2) مليون دولار

غزة- الرأي

أعلن أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة، عن بدء إجراءات توزيع المنحة الأميرية القطرية للزواج للفئة العمرية من (35) عاماً فما فوق، اعتباراً من اليوم الاثنين، وأوضح أحمد محيسن أن الوزارة حصلت على الموافقة لبدء الترتيبات الفنية لتسليم المنحة التي تبلغ قيمتها (2) مليون دولار،  لعدد (500) شاب سبق لهم التسجيل عبر رابط صندوق دعم الشباب الفلسطيني.

وأكد محيسن أن طواقم الوزارة وصندوق دعم الشباب قاموا بالبحث الميداني لجميع المتقدمين للتأكد من دقة البيانات المرفقة، وضمان حصول المستحقين من الشباب لهذه المنحة، ووجه شكره لدولة قطر أميراً وحكومة وشعباً على دعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني، كما شكر اللجان العاملة في الوزارة وصندوق دعم الشباب والحاضنة الشعبية، على دورهم المميز في إنجاز الإجراءات المطلوبة للمشروع.

يذكر أن المنحة القطرية ستوزع على الشباب بقيمة (4000) دولار لكل شاب، من خلال تعليمات سيتم إبلاغهم بها لضمان تسهيل الإجراءات وإجراء مراسم الزواج في أقرب فرصة ممكنة.

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