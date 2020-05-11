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دودين يدعو لتسجيل وقفة عز للدفاع عن الأسرى

11 آيار / مايو 2020 10:34

دودين
دودين

غزة- الرأي

دعا عضو المكتب السياسي ومسؤول ملف الأسرى في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" موسى دودين جميع الجهات الرسمية والشعبية والفصائل الفلسطينية إلى تسجيل وقفة عز حقيقية للدفاع عن الأسرى وحقوقهم.

وطالب دودين الجميع بأن يظهر تحت مظلة واحدة مدافعة عن كرامة الأسرى وعوائلهم، واتخاذ إجراءات عملية على الأرض تثبت أن الشعب الفلسطيني لا يخضع لإملاءات الاحتلال وتهديداته.

وقال دودين إن تهديدات الاحتلال باتخاذ إجراءات بحق البنوك التي تفتح حسابات للأسرى غير مستغربة على الاحتلال الذي يلاحقهم في كل تفاصيل حياتهم، في المعاملات والإجراءات، وحتى بعد تحررهم من خلال منعهم من السفر والتصاريح.

وشدد على أن الأسرى وعوائلهم أغلى ما نملك، وأنهم قضية مركزية وطنية جامعة في وجدان الشعب الفلسطيني.

وأكد دودين الاستمرار في الدفاع عن كرامة الأسرى حتى نيل حريتهم ورؤيتهم بيننا.

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