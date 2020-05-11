بلدية غزة وسلطة المياه تبحثان تحسين وضع المياه في فصل الصيف

غزة- الرأي

بحثت بلدية غزة مع سلطه المياه كيفية تحسين وضع المياه في المدينة و ضمان توفير المياه في فصل الصيف للمواطنين بكميات كافية.

جاء ذلك، خلال لقاء عقد في مقر سلطة المياه بالمدينة، حضره عن البلدية، مدير عام المياه والصرف الصحي م. رمزي أهل، ومدير دائرة المياه م. طالب صيام، و م. محمد حنوش .فيما حضر عن السلطة، نائب رئيس سلطة المياه م. مازن البنا.

وناقش الطرفان أيضاً سبل التعاون في الارشفة الالكترونية لجميع الآبار و مصادر المياه .

وكانت بلدية غزة قد دعت المواطنين لضرورة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها لتلافي نقصها في فصل الصيف، ووضع خزانات مياه أرضية في منازلهم وضخها أوقات وصل الكهرباء للخزانات العلوية .