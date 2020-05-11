حماس: هدم منزل الأسير البرغوثي جريمة حرب

غزة- الرأي

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم إن هدم جيش الاحتلال منزل الأسير قسام البرغوثي في قرية كوبر شمال رام الله، جريمة حرب تضاف إلى مسلسل متواصل من إجرام العصابات الصهيونية.

وأوضح قاسم في تصريح صحفي أن مواصلة الاحتلال سياسة هدم منازل المواطنين يثبت عجزه الكامل عن مواجهة ثورة شعبنا المتواصلة، وعدم قدرته على إيقاف المد النضالي المستمر.

وأضاف أن الاحتلال بهذه الجريمة يكرر سياسته في هدم المنازل التي مارسها منذ عشرات السنوات والتي أثبتت فشلها على الدوام، بل كانت وقودًا جديدًا لثورة شعبنا.

وأشار إلى أن هذا السلوك الهمجي من الاحتلال يؤكد عقليته الإجرامية وسلوكه الإرهابي، ويفضح حجم الجريمة التي ترتكبها بعض الأطراف في المنطقة في محاولتها للتطبيع مع الاحتلال.