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فتح معبر رفح 3 أيام بدءًا من الغد لعودة العالقين

11 آيار / مايو 2020 11:40

غزة- الرأي

أعلنت الهيئة العامة للمعابر بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن فتح معبر رفح البري في اتجاه الوصول فقط لمدة ثلاثة أيام بدءًا من غدٍ الثلاثاء لإدخال المواطنين العالقين في مصر.

وكانت هيئة المعابر دعت العالقين في مصر إلى تسجيل بياناتهم عبر رابط الكتروني لتسهيل دخولهم إلى قطاع غزة.

وذكرت أن معبر رفح سيبقى مغلقاً في اتجاه المغادرة، ولا توجد أية ترتيبات لفتحه للمغادرين في المرحلة المقبلة؛ لذلك عليهم مراعاة ذلك في ارتباطاتهم وأعمالهم؛ كي لا يقعوا تحت ضغوطات مصالحهم وحاجاتهم خارج القطاع، وخاصة الطلبة أو المرتبطين بأعمالهم.

وأشارت الهيئة إلى أن جميع العائدين إلى غزة سيخضعون للحجر الصحي الإلزامي لمدة 21 يوماً قابلة للزيادة، وفق إجراءات وزارة الصحة.

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