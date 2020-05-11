"الزراعة": البدء بجمع عينات مياه الآبار الزراعية لموسم الربيع 2020

غزة- الرأي

بدأت مديريتي زراعة غزة و الشمال، بالتعاون مع الادارة العامة للتربة والري في تقييم الابار الزراعية، وأخذ عينات مياه لعمل الفحوصات الكيميائية والفيزيائية ومدى صلاحيتها للري، حيث يتم تقييم أكثر من 350 بئر زراعي من الابار الزراعية المنتشرة في قطاع غزة.



وبناء على ذلك سيتم تقدير مدى ملوحة المياه للبئر وكمية النترات في المياه والكلورايد، وبناء على هذه الفحوصات يتم عمل تقييم للآبار وارشاد المزارع على نوعية المحاصيل التي تناسب مياه الري للبئر وارشاد المزارع بأنظمة الري التي يجب اتباعها بما يتناسب مع ملوحة مياه الري الموجودة.



وفي السياق، ذاته قام موظفو قسم التربة بمديرية زراعة شمال غزة بجولة ميدانية على الآبار الزراعية التي تم اختيارها كممثلة عن مناطق شمال غزة لجمع عينات المياه وارسالها لمختبر فحص التربة والري بهدف فحصها والتأكد من جودتها وصلاحيتها لتنوع المحاصيل الزراعية وكذلك تقديم الارشادات الفنية الملائمة للمزارعين.

