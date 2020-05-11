الأوقاف تُجهز لعقد مجلس خاص لخطباء ودعاة غزة مع العلامة محمد ولد الددو

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الأوقاف والشئون الدينية، عن نيتها عقد مجلس علمي خاص للخطباء والدعاة والوعاظ في غزة مع سماحة العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو بعنوان: فقه القيام والتهجد في العشر الأواخر من رمضان.



وأوضح الشيخ وفا عياد مدير دائرة بحوث الدعوة بالوعظ والإرشاد في الأوقاف، أن هذا المجلس الأول من نوعه سيتم عقده عبر تطبيق برنامج "زوم" اليوم الساعة الرابعة مساءً، بالتعاون مع مركز معراج للبحوث والدراسات وهيئة علماء فلسطين في الخارج.



وأشار إلى أنه تم توجيه دعوة للخطباء والدعاة والوعاظ كافة للمشاركة في هذا المجلس والاستفادة من العلم الغزير لدى سماحة العلامة محمد ولد الددو.



وذكر عياد أن الإدارة العامة للوعظ والإرشاد بالأوقاف تسعى على الدوام إلى تطوير آليات التواصل مع العلماء والمفكرين باستخدام التقنيات الحديثة.



ونوه إلى أن أزمة كورونا فرضت آليات جديدة للتواصل ومنها استخدام البرامج التواصل الاجتماعي الجديد كبرنامج "زوم" الذي يتيح إمكانية اللقاءات الصوتية والمرئية عن بعد.



وقال: "بعد الاستماع إلى المحاضرة التي سيلقيها العلامة الددو سيتم منح الخطباء والدعاة المشاركين في المجلس فرصة للنقاشات والاستفسارات"