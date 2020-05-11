"حماية المستهلك" تضبط وتصادر أجهزة غاز غير قانونية

غزة- الرأي

صادرت طواقم التفتيش بوزارة الاقتصاد الوطني بمصادرة أجهزة لتعبئة الغاز المنزلي غير قانونية.

وقالت الادارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، في تقرير الايجاز اليومي لأنشطة وأعمال الوزارة إن الطواقم قامت اثناء الجولات التفتيشية بضبط موزعين غاز مخالفين لشروط الامن والسلامة، من خلال تفريغ الغاز من أسطوانات غاز بطريقة غير قانونية باستخدام جهاز لنقل الغاز من أسطوانات كبيرة (48) كيلو لتفريغها في أسطوانات صغيرة، مما يشكل خطر وتهديد للسلامة العامة ويعرض ارواح المواطنين للخطر

حماية المستهلك

وأشار التقرير الي أن طواقم حماية المستهلك في محافظات قطاع غزة نظمت 19 جولة ميدانية على المحلات التجارية والأسواق، تم خلالها زيارة 262 منشأه ومحل تجاري.

وبين التقرير أنه تم تحرير 35 محضر ضبط، و 22 محضر اتلاف لأصناف وسلع منتهية الصلاحية وفاسدة، و16 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع والمواد التموينية.

وجدد الوزارة التأكيد على أصحاب المحلات بضرورة اعلان الاسعار لجميع الأصناف داخل المحلات والالتزام بتعليمات الوقاية والسلامة خلال عمليات البيع، والالتزام بالإجراءات الصحية الواجب اتباعها اثناء العمل والتعليمات الخاصة بالوقاية من فايروس كورونا.

مديرية المعادن الثمينة

قامت الطواقم التفتيشية التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش بمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة بالوزارة بتنظيم جولة مسائية على محلات بيع الذهب بمحافظة الشمال وشملت زيارة 8 محلات لبيع الذهب والمجوهرات.

الإدارة العامة للصناعة

وبين التقرير أن مفتشي الادارة العامة للصناعة بالوزارة نفذوا جولات تفتيشية على محامص المكسرات بمحافظة غزة.

وتأتي هذه الجولات للتفتيش والرقابة على عملية تحميص وتغليف المكسرات وللتأكد من مدي التزام أصحاب المصانع بالشروط الصحية والتعليمات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني، ومدى مطابقتها للمواصفات الفلسطينية.