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"الزراعة" تبحث مع مربي النحل المشاكل والتحديات التي تواجهم

11 آيار / مايو 2020 01:40

"الزراعة" تبحث مع مربي النحل المشاكل والتحديات التي تواجهم

غزة- الرأي

زار وفد من الإدارة العامة للإرشاد التابعة لوزارة الزراعة، مقر الجمعية التعاونية لمربي النحل في قطاع غزة.
وضم الوفد كلا من م.طاهر أبوحمد، وم.عادل البلبيسي وعدد من مهندسي الإنتاج الحيواني، حيث التقى مع أعضاء الجمعية ممثلة برئيسها عماد غزل، للاستماع الى أهم المعوقات والتحديات التي تواجههم.
وأكد أبو حمد على ضرورة التواصل بين الجمعية والوزارة لتطوير هذا القطاع وتقديم كافة أشكال الدعم اللازم له.
كما جرى مناقشة العديد من المشاكل والتحديات التي تواجه هذا القطاع والعمل على إيجاد أفضل الجلول لها، حيث تعمل الزراعة علي دعم كافة مربي النحل، والاستماع لمشاكلهم.
وفي السياق، تم ابلاغ أعضاء مربي النحل بقرار وزارة الزراعة منع استيراد أو ادخال عسل النحل الى قطاع غزة، وذلك دعماً للمنتج الوطني، وإتاحة الفرصة له بالسوق المحلي.
بدوره، قام غزال باطلاع وفد الزراعة على واقع تربية النحل في قطاع غزة وواقع النحالين، وكمية انتاج العسل لهذا العام، و الذي يبدأ بتاريخ 15 ابريل من كل عام وينتهي في بداية شهر مايو.
يذكر أن الإنتاج من العسل هذا العام، بلغ 160 طن بمتوسط 10 كيلو غرام لكل خلية، كما أن عدد الخلايا وصل 16000 لخلية منتشرة في كافة مناطق قطاع غزة وخاصة في المناطق الشرقية للقطاع ،حيث يعمل في هذا القطاع أكثر من 300 نحال.

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