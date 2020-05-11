"المواصلات"تشرع بأعمال مشروع إنارة المفترقات الخطيرة

غزة- الرأي

شرعت الإدارة العامة للطرق والمشاريع بوزارة النقل والمواصلات، بتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع توفير إنارة دائمة لبعض المفترقات المرورية الخطيرة في قطاع غزة بالتعاون مع بلدية غزة.

وأوضح د.م. محمد الكحلوت رئيس قطاع الشئون الفنية والهندسية، أن هذا المشروع سيكون مقدمة لسلسة مشاريع تنوي الوزارة تنفيذها ضمن تمويل المبادرات الحكومية للمحافظات الجنوبية بإجمالي مبلغ 400.000 دولار والمخصصة لتحسين الحالة المرورية على شبكة الطرق وذلك بهدف توفير عوامل السلامة المرورية لكافة مستخدمي الطرق.

وتابع الكحلوت بالقول أن معظم المفترقات قطاع غزة بحاجة إلى إنارة دائمة للتقليل من الحوادث المروية التي تسببها انقطاع الكهرباء بشكل متواصل بسبب الحصار المفروض على القطاع.

من جانبه، أفاد م. أحمد بارود مدير المشروع بأن وزارة النقل والمواصلات وبالتعاون مع بلدية غزة إنارة كلا من مفترق السرايا وضبيط والغفري والحرية " نتساريم " على أن تكون الإنارة لهذه التقاطعات دون انقطاع على مدار ساعات الليل مما يعمل على الحد من حوادث الطرق.