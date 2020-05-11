الصحة بالضفة: لا إصابات بـ"كورونا" وتعافي 16 حالة

فلسطين المحتلة - الرأي

أفادت وزارة الصحة بالضفة الغربية المحتلة اليوم الاثنين، بعدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين لليوم الرابع على التوالي بعد فحص جميع العينات التي تم جمعها من مختلف المحافظات، في حين سجلت 16 حالة شفاء جديدة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن حالات الشفاء الجديدة سجلت في ضواحي القدس 7 حالات، ومحافظة الخليل 7 حالات ومحافظة سلفيت حالة واحدة، ومحافظة نابلس حالة واحدة.

وأضافت أن محافظة سلفيت انضمت إلى المحافظات الخالية من الإصابات النشطة بفيروس "كورونا"، ليرتفع عدد المحافظات الخالية من الإصابات النشطة إلى 6، وهي طوباس، أريحا، الأغوار، بيت لحم، قلقيلية وجنين.

وأشارت إلى أن عدد الإصابات المسجلة في فلسطين بالفيروس يستقر عند 547 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 367 حالة، ما يعني أن نسبة المتعافين ارتفعت إلى 67% من مجمل الإصابات المسجلة.

وتتوزع الإصابات النشطة، أي التي لا تزال مصابة، في محافظات القدس "121"، بينها 104 في مدينة القدس لوحدها ورام الله والبيرة "13" والخليل "33" ونابلس "2" وطولكرم "1" والمحافظات الجنوبية "6" حالات.

وأشارت الوزارة إلى دخول 348 حالة جديدة إلى الحجر المنزلي، فيما بلغ عدد الحالات الموجودة فعليًا في الحجر المنزلي 14875، والذين أنهوا الحجر 47196 حالة.