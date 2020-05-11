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استئناف تسجيل طلاب الصف الأول في مدارس "أونروا"

11 آيار / مايو 2020 02:33

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غزة- الرأي:

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة اليوم الاثنين/ عن استئناف تسجيل الطلاب للصف الأول الأساسي في مدارسها للعام الدراسي 2020/2021.

وأوضحت "أونروا" في بيان لها، أن التسجيل سيكون لثلاثة أيام، بدءًا من يوم الثلاثاء 12 مايو/ أيار 2020 وحتى الخميس 14 مايو/ أيار، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا.

وحثّت الوكالة أولياء الأمور الذين يرغبون بتسجيل أبنائهم بالتوجه إلى المدارس خلال الفترة المحددة، على ألا يحضروا أبناءهم الطلاب والاكتفاء بحضور ولي الأمر فقط، كإجراء احترازي لضمان أمن وسلامة اللاجئين في ظل جائحة كورونا.

وأكدت ضرورة إحضار الأوراق اللازمة للتسجيل عند الحضور إلى المدرسة، وهي شهادة الميلاد الأصلية للطفل المراد تسجيله وهوية ولي الأمر، بالإضافة إلى بطاقة التموين الخاصة بالعائلة المسجل فيها الطفل.

وذكرت "أونروا" أنها "اتبعت كافة الإجراءات الصحية لتجهيز المدارس التي سيتم تسجيل الطلاب فيها، حيث تم توزيع الكمامات والقفازات ليتم استخدامها من الموظفين خلال فترة التسجيل، بالإضافة إلى جل تعقيم الأيدي الذي سيكون أيضا متاحاً لأولياء الأمور عند دخول المدرسة، كما سيتم توفير كراسي انتظار في ساحة المدرسة وذلك للمحافظة على المباعدة الجسدية".

وشددت على أنه "لن يتم استقبال أو تسجيل الطلاب في أي من المدارس التي تم تحويلها إلى مراكز صحية، وسيتم استبدالها بمدارس أخرى".

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