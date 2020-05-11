الصحة بغزة: لا إصابات كورونا جديدة في قطاع غزة

غزة – الرأي:

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، عدم تسجيلها أي إصابات جديدة بفيروس كورونا بقطاع غزة وأنها أجرت فحص لـ216 عينة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت في بيانها اليومي أن إجمالي العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة بلغ 7111 عينة، منها 7091 عينة سلبية و20 عينة إيجابية، مشيرةً إلى أنها تتابع الحالة الصحية لـ461 مواطن داخل 11 مركز للحجر الصحي موزعة ما بين مدارس وفنادق ومشافي وهم بحالة صحية جديدة.

وأوضحت أن ست حالات لا تزال تتلقى العلاج داخل مشفى العزل بمعبر رفح في حين أنها تتابع ثلاث حالات من التي شفيت داخل الحجر الصحي بنفس المعبر .

ومن المتوقع وصول نحو ١٥٠٠ مواطن بدءًا من غدٍ الثلاثاء الى القطاع قادمين من مصر عبر معبر رفح سيخضعون جميعا للحجر الإجباري لثلاث أسابيع.