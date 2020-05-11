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تحرير 57 محضر ضبط ومصادرة أجهزة غاز غير قانونية

11 آيار / مايو 2020 03:37

غزة- الرأي:

صادرت طواقم التفتيش بوزارة الاقتصاد الوطني أجهزة لتعبئة الغاز المنزلي غير قانونية.

وقالت الادارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، في تقرير الايجاز اليومي لأنشطة وأعمال الوزارة، إن طواقمها ضبطت أثناء الجولات التفتيشية موزعين غاز مخالفين لشروط الامن والسلامة، من خلال تفريغ الغاز من أسطوانات غاز بطريقة غير قانونية باستخدام جهاز لنقل الغاز من أسطوانات كبيرة (48) كيلو لتفريغها في أسطوانات صغيرة، مما يشكل خطر وتهديد للسلامة العامة ويعرض ارواح المواطنين للخطر.

وأشار التقرير الى أن طواقم حماية المستهلك في محافظات قطاع غزة نظمت 19 جولة ميدانية على المحلات التجارية والأسواق، تم خلالها زيارة 262 منشأة ومحل تجاري.

وبين التقرير أنه تم تحرير 35 محضر ضبط، و22 محضر اتلاف لأصناف وسلع منتهية الصلاحية وفاسدة، و16 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع والمواد التموينية.

وجدد الوزارة التأكيد على أصحاب المحلات بضرورة اعلان الاسعار لجميع الأصناف داخل المحلات والالتزام بتعليمات الوقاية والسلامة خلال عمليات البيع، والالتزام بالإجراءات الصحية الواجب اتباعها اثناء العمل والتعليمات الخاصة بالوقاية من فايروس كورونا.

كما نظمت الطواقم التفتيشية التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش بمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة بالوزارة، جولة مسائية على محلات بيع الذهب بمحافظة الشمال وشملت زيارة 8 محلات لبيع الذهب والمجوهرات.

وبين التقرير أن مفتشي الادارة العامة للصناعة بالوزارة نفذوا جولات تفتيشية على محامص المكسرات بمحافظة غزة.

وتأتي هذه الجولات للتفتيش والرقابة على عملية تحميص وتغليف المكسرات وللتأكد من مدي التزام أصحاب المصانع بالشروط الصحية والتعليمات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني، ومدى مطابقتها للمواصفات الفلسطينية.

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