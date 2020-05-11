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موجة حر تضرب فلسطين والدفاع المدني يصدر إرشادات مهمة

11 آيار / مايو 2020 05:21

رام الله - الرأي:

أهابت المديرة العامة للدفاع المدني بالمواطنين اتخاد التدابير اللازمة لتجنب موجة الحر المتوقع أن تضرب طقس فلسطين يوم غد الثلاثاء وتستمر حتى منتصف الأسبوع القادم.

ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين لتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة وخاصة في حالات الذروة من الساعة العاشرة صباحا حتى الرابعة عصراً.

وطالبت بعدم إشعال النيران مهما كانت الأسباب لتجنب فقدان السيطرة عليها وامتدادها للمحاصيل الزراعية او المنازل والممتلكات الخاصة والعامة.

ودعت لعدم السماح للأطفال بالخروج من المنازل وخاصة أوقات الذروة، وعدم تعرض العمال لأشعة الشمس والعمل في مناطق الظل.

وقالت مديرية الدفاع المدني إنه في حال تعرض الشخص لضربة الشمس نقل المصاب لمكان الظل ونقله لأقرب مركز طبي.

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني أن طواقمها على الجاهزية التامة لتلقي نداءات وبلاغات المواطنين على الرقم ١٠٢ مع التأكيد على تجنب إشعال الحرائق في محيط المنازل خشية خطر امتدادها داخل المنازل واشتعال محتوياتها.

وأكد الراصد الجوي قصي الحلايقة أن طقس فلسطين مقبل على موجة حارة طويلة، قد تكون على جزئين، بحيث تستمر درجات الحرارة في الارتفاع لتُصبح الأجواء حارة جدًا.

وقال الحلايقة إنه يُتوقع أن ترتفع درجات الحرارة يوم غدٍ الثلاثاء القادم، بحيث تصل إلى 28 درجة مئوية في القدس، وتكون الأجواء حارة نسبيًا في معظم المناطق الجبلية وحارة في بقيتها.

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