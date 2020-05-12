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"محيسن" يتفقد إجراءات صندوق الشباب لتسليم المنحة القطرية للزواج

12 آيار / مايو 2020 02:28

"محيسن" يتفقد إجراءات صندوق الشباب لتسليم المنحة القطرية للزواج

غزة- الرأي

تفقد أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة، إجراءات صندوق دعم الشباب الفلسطيني، لتسليم المنحة الأميرية القطرية للزواج بقيمة 2 مليون دولار لعدد 500 شاب من الفئة العمرية 35 - 39 عاما.
وتحدث محيسن،  عن أهمية تسهيل الترتيبات على الشباب بهدف إنجاز مراسم الزواج بصورة أسرع، وتقديم إجراءات تضمن الشروط التي تم توضيحها للشباب المقرر منحهم القروض.
بدوره،  أكد عصام الهبيل مدير عام صندوق دعم الشباب على أن طواقم الصندوق بدأت استقبال الشباب المقرر استلامهم المنحة القطرية، وتوضيح الشروط المطلوبة اللازمة قبل استلام مبلغ المنحة.
وأشار الهبيل إلى أن الصندوق لن يدخر جهدا في خدمة الشباب وتقديم البرامج التي تخدم هذه الشريحة ومساعدتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والاحتلال الإسرائيلي.

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