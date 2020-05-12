"الشباب والرياضة" تعلن عن تشكيل فرق تطوعية في محافظات غزة

غزة- الرأي

أعلن أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة، عن تشكيل فرق تطوعية في محافظات غزة ، صباح اليوم الاثنين، بمقر الوزارة بمدينة غزة.

وأوضح أحمد محيسن أن عدد الفرق التطوعية 14 فريق، وأن الوزارة تولي العمل التطوعي أهمية بالغة وتسعى لتنفيذ شراكة مع المؤسسات الحكومية في هذا الإطار.

وحضر الإعلان جمال العقيلي مدير عام الشباب، وخالد بحور مدير العمل التطوعي بالوزارة، وممثلي المراكز الشبابية.

وأشار محيسن إلى أن الفرق التطوعية ستعمل من خلال إشراف المراكز الشبابية، وسيتم الاتفاق مع الجهات الحكومية على إنجاز بروتوكول ينظم العمل التطوعي والتدخل في الحالات الطارئة والحملات الوطنية والتوعوية.

كما تطرق إلى إطلاق منصة للعمل التطوعي تعمل على إدارة ملف العمل بصورة منظمة، واستقبال المتطوعين الانتساب للفرق التطوعية.

يذكر أن الفرق التطوعية ستخضع لبرامج تدريبية في مجال الإسعاف والطوارئ والدفاع المدني والبرامج الصحية والتوعية والوقاية.