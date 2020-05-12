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برعاية مؤسسة أحباء غزة ماليزيا

"الشباب والرياضة" تعلن عن انطلاق (14) مشروعاً ريادياً بقيمة (53) ألف دولار

12 آيار / مايو 2020 02:43

برعاية مؤسسة أحباء غزة ماليزيا
برعاية مؤسسة أحباء غزة ماليزيا

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة – صندوق دعم الشباب، عن انطلاق تنفيذ (14) مشروعاً ريادياً بقيمة (53) ألف دولار، ظهر اليوم الأحد، بمقر الوزارة بمدينة غزة، بحضور أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد نادر النوري قمر الزمان مدير مؤسسة أحباء غزة ماليزيا، وعصام الهبيل مدير عام صندوق دعم الشباب، والمهندس رائد عوض من الإدارة العامة للمشاريع بالوزارة.
وأعرب أحمد محيسن وكيل الوزارة عن سعادته بنجاح مجموعة مميزة من المشاريع الشبابية الريادية في اجتياز مراحل التقييم والمقابلات، وتمنى أن ينطلق الشباب في مشاريعهم وتحقيق أفضل النتائج والاعتماد على الذات وتحقيق دخل مادي يعينهم على أعباء الحياة.
وشكر محيسن مؤسسة أحباء غزة ماليزيا على دورها الرائد في رعاية برنامج تمويل المشاريع الريادية، وإعطاء فرصة للشباب لإثبات قدراتهم والحصول على فرصة التمويل لبدء مرحلة جديدة في حياتهم.
بدوره عبر محمد قمر الزمان عن تقديره للتعاون مع الوزارة، وتحقيق إنجاز جديد في الشراكة وتنفيذ برامج نوعية لخدمة الشباب، وقال:" نحن نقدم هذه الدعم من الشعب الماليزي، الذي لا يتأخر عن مساندة الأشقاء في فلسطين، هذه الأمانة نقلناها من أشقاءكم في ماليزيا، لتكونوا الآن أنتم أمناء عليها بإنجازاتكم وبدء مشاريعكم الخاصة، والاعتماد على الذات"
يذكر أن برنامج تمويل المشاريع الريادية "دلني على السوق" قد أشرفت عليه عدة لجان في التقييم والمتابعة، وجرى إعداد برنامج تلفزيوني للمقابلات يعرض على فضائية الأقصى خلال شهر رمضان المبارك يتضمن حلقات عن المشاريع المقدمة من خلال الشباب.

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