المجلس الأعلى للقضاء يختتم دورتين تدريبيتين

غزة- الرأي

اختتم المجلس الأعلى للقضاء دورتين تدريبيتين عقدتا بداية العام الجاري وقد جاء ذلك خلال حفل أقامته وحدة تطوير الأداء المؤسسي بقصر العدل لتخريج عدد من موظفي المجلس والذين اجتازوا دورتي كاتب ضبط و التحليل الإحصائي “spss”، بحضور المستشار زياد ثابت رئيس المكتب الفني والتفتيش القضائي وم. ماهر الرفاتي مدير عام المحاكم النظامية و م. علي عكيلة مدير دائرة التدريب بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

بدوره، أكد المستشار ثابت على أهمية التدريب للنهوض بالكادر البشري وصقل المهارات وتبادل الخبرات،من جهته شكر م. الرفاتي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة بالمهندس سهيل مدوخ وكيل الوزارة لتعاونه مع المجلس وتوفير المدربين المختصين، مشيرا إلى وجود برنامج تدريبي سيتم طرحه خلال العام، مشيدا بالقائمين على دورة إعداد كاتب ضبط متميز.

من ناحيته أثنى م. عكيلة على دور المجلس وتوفيره البيئة المناسبة لطرح مثل هذه البرامج التدريبية مؤكدا على جاهزية تامة لأي تعاون مشترك وذلك لصقل المهارات وتبادل الخبرات، وفي نهاية الحفل تم توزيع الشهادات على المشاركين.