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المستشار عابد يلتقي وفداً من نقابة المحامين

12 آيار / مايو 2020 03:25

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غزة- الرأي

التقى المستشار محمد عابد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الاثنين بديوانه بقصر العدل وفداً من نقابة المحامين ضم كلاً من عبد العزيز الغلاييني نائب نقيب المحامين وخميس عصفور وصافي الدحدوح، بحضور المستشار زياد ثابت رئيس المكتب الفني والتفتيش القضائي و م. ماهر الرفاتي مدير عام المحاكم وقد جرى خلال اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون والشراكة فيما بين المجلس الأعلى للقضاء ونقابة المحامين وبحث إمكانية عودة العمل وبعض الخدمات بشكل تدريجي للمحاكم بما لا يخل بشروط الأمن والسلامة في سبيل الوصول للعدالة الناجزة وعدم تأجيل القضايا وضمان تقديم الخدمات لجمهور المتقاضين بشكل جيد ودون تراكم أو تأخير.
من جانبه، رحب سعادته بالوفد مؤكدًا على الشراكة والاحترام المتبادل والتنسيق المستمر مع النقابة خصوصاً في الفترة الاستثنائية للخروج برؤية مشتركة وملبية للاحتياجات خلال هذه الفترة.
من جهته، أشاد الغلاييني بدور المجلس الأعلى للقضاء في تقديم الخدمات طوال الفترة الاستثنائية وعودة العمل تدريجياً وعقد جلسات المحاكمة ومحاولة الوصول للمحامين وتبليغهم بطرق مختلفة عن طريق نشر كشوفات عبر الصفحة الرسمية للمجلس والنقابة ووسائل التواصل الاجتماعي مطالباً بإمكانية التبليغ عن طريق الربط مع برامج خاص بنقابة المحامين، كما واستعرض الوفد المرافق العديد من المشكلات التي تواجه المحامين والتي يسعى مجلس النقابة جاهداً لحلها من خلال التنسيق المستمر مع المجلس الأعلى للقضاء مشيرا  إلى أنه تم إنشاء صندوق للطوارئ لدعم المحامين في الظروف الاستثنائية.
يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي يعقدها رئيس المجلس الأعلى للقضاء للوقوف عند المشكلات التي طرأت خلال الفترة الاستثنائية والعمل على حلها للوصول للعدالة الناجزة وعدم تعطيل المصلحة العامة مع الأخذ بأسباب الأمن والسلامة.

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