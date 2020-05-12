أزمة جديدة تدفع مالديني للرحيل عن ميلان

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن أزمة جديدة قد تدفع أسطورة النادي بالولو مالديني والذي يشغل حاليا منصب المدير الرياضي للروسونيري، للرحيل عن عن صفوف الفريق.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الايطالية، إذا أصبح الألماني رالف رانجنيك مدربا لميلان بدلا من ستيفانو بيولي ، فقد يعني هذا أن باولو مالديني سيغادر النادي.

واعترف رانجنيك بنفسه، المدير الرياضي والتطويرفي ريد بول والمدرب السابق لفريق لايبزيج ، بالاتصالات مع مسئولي ميلان لخلافة بيولي، وكان قريبا بالفعل من تولي الفريق في مارس الماضي، قبل جائحة فيروس كورونا التى أوقفت النشاط وأجلت كل شئ.

وأشارت الصحيفة إلى أن مالديني مستاء من الطريقة التى تعاملت فيها إدارة ميلان مع ملف رانجيك دون التشاور معه.

ولا يعمل رانجنيك كمدرب فقط في الأندية التي يقوم بتدريبها، ولكنه يدير أيضًا الملف الرياضي ، مما يعني بأنه سيصطدم مع مالديني، وسيكون الانسجام بينهما مستحيلا، وفقا لما ذكرته الصحيفة.

كان مالديني قد هاجم رانجنيك فى تصريحات نشرتها وسائل الاعلام الايطالية اليوم حيث قال: " لم أتحدث معه من قبل ولذا لا أعرف من أين يأتي بتلك التصريحات والملاك لم يتحدثوا معي بخصوصه، الألماني يتحدث عن دور موسع يتولاه عديد الأشخاص".

أضاف: "أملك نصيحة له، قبل أن يتعلم الإيطالية، عليه أن يتعلم بعضاً من الاحترام لأن هناك زملاء يعملون رغم الفترة الصعبة من أجل ميلان ووضعه في مكانته".